Législatives dans le Libournais (Gironde) : suivez en direct le débat organisé par France Bleu Gironde et Sud Ouest

A quatre jours du 1er tour des élections législatives, France Bleu Gironde et Sud Ouest organisent ce mercredi un débat en public à la salle des fêtes du centre-ville de Libourne, rue Montesquieu, consacré à la 10e circonscription de Gironde.

C'est notre 3e grand débat de ces élections législatives en Gironde, après ceux organisés à Langon (9e circonscription) et à Lesparre-Médoc (Médoc, 5e circonscription) : France Bleu Gironde organise ce mercredi un débat entre quatre candidats au scrutin des 11 et 18 juin dans la 10e circonscription de Gironde, en partenariat avec Sud Ouest. Le débat a lieu ce mercredi entre 18 et 20 heures à la salle des fêtes du centre-ville de Libourne, rue Montesquieu. Il est diffusé en direct sur France Bleu Gironde.

Autour de la table :

Florent Boudié (député PS sortant, La République en marche).

Jean-Paul Garraud (député de de juin 2002 à juin 2012, UMP)

Sandrine Chadourne, conseillère régionale et conseillère municipale à Saint-Foy-la-Grande (FN)

Eloïse Bajou (la France insoumise)

Législatives dans le Libournais : écoutez le débat en direct

A LIRE AUSSI

► Tout ce qu'il faut savoir sur la 10e circonscription de la Gironde