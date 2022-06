Législatives dans les Côtes d'Armor : Marc Le Fur peut-il décrocher un sixième mandat ?

Les électeurs des Côtes d'Armor enverront cinq députés dans la future Assemblée nationale. Le scrutin s'annonce serré dans au moins trois circonscriptions : celle de Saint-Brieuc, celle de Guingamp, et celle de Loudéac. Thomas Frinault, polititologue, maitre de conférence en science politique à l'Université de rennes 2 analyse le scrutin pour France Bleu.

La bataille des maires dans la circonscription de Saint-Brieuc

Thomas Frinault : "Comme à Lorient, dans le Morbihan, on a ici des luttes fratricides au sein de la macronie, et en effet une bataille de maires puisque c'est Mickaël Cosson, maire d'Hillion, qui a été investi officiellement par la majorité présidentielle. Mais on a aussi Thierry Simelière, maire de Saint-Quay-Portrieux, qui se réclame aussi de la majorité présidentielle. On va voir aussi comment cette dissidence, cette possible dispersion des voix va ou pas, desservir le camp macroniste"

La gauche peut-elle reprendre la circonscription de Guingamp ?

Thomas Frinault : "Cette circonscription de Guingamp est très ouverte pour une reconquête de la gauche. Historiquement, elle est à gauche. La députée socialiste sortante en 2017, Annie Le Houérou s'est incliné de peu. L'écart était assez faible. Quand on regarde les résultats du premier tour à l'élection présidentielle, on se rend compte aussi que l'avance de la majorité présidentielle n'est pas si nette que ça. Donc, les appétits de de reconquête par la gauche sont bien là."

Le doyen des députés bretons à la conquête d'un sixième mandat à Loudéac

Thomas Frinault : "L'infatigable Marc Le Fur tente de décrocher un sixième mandat. On assiste dans cette circonscription de Loudéac a la revanche de 2017. Il y a cinq ans, Olivier Allain, qui est un proche de Jean-Yves Le Drian avait été investi par la majorité présidentielle, mais c'est Marc Le Fur qui avait réussi à conserver cette circonscription pour LR. On assiste au même match aujourd'hui. On sait que la majorité présidentielle réussit assez bien dans les villes de centre droit en Bretagne. Mais le territoire Loudéac, ce n'est pas le même territoire. C'est un territoire traditionnellement à droite, un territoire rural, où il y a une poussée frontiste plus importante, qu'à Vannes ou Saint-Malo par exemple. La majorité présidentielle y est probablement plus fragile que dans d'autres villes bretonnes qui, pour ce scrutin ont tendance à accorder leurs suffrages aux candidats à la majorité présidentielle. "