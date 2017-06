Législatives dans les deux Charentes : la République en marche en tête dans 6 circonscriptions sur 8

Nos deux Charentes n'échappent pas à la déferlante "la République en marche". Le parti d'Emmanuel Macron arrive en tête dans les 3 circonscriptions de Charente et dans 3 circonscriptions sur 5 en Charente-Maritime.

Pour ce premier tour des législatives, la République en marche a réussi à largement rassembler.

En Charente, 3/3 pour la République en marche

Beaucoup de candidats en font les frais à commencer, dans la 1re circonscription de Charente, par Martine Pinville, la socialiste, ancienne secrétaire d'Etat sous Hollande. Elle ne s'est même pas qualifiée pour le second tour, elle, qui en était pourtant à son 3e mandat . Les électeurs de la 1er circonscription de Charente, celle d'Angoulême, lui ont préféré Thomas Mesnier. Cet urgentiste de 31 ans, candidat de LREM a recueilli 38% des votes exprimés. Et c'est un peu plus inattendu Martine Boutin, de la France Insoumise s'est, elle aussi, qualifiée pour le second tour.

Dans la 3e circonscription de Charente, le député PS sortant Jérome Lambert se maintient... mais il ne vire pas en tête. Non, là aussi, c'est une candidate de la République en marche qui arrive première : Madeleine N Gombet. Elle menace sérieusement Jérôme Lambert, député du nord et de l'est de la Charente depuis 1986.

Finissons notre tour d'horizon en Charente avec la 2e circonscription, celle du Cognaçais et du sud du département... la socialiste Marie Line Reynaud ne se représentait pas. Sa fille briguait par contre la place et bien Marianne Reynaud termine en 4e position. C'est la candidate de la majorité présidentielle, Sandra Marsaud, qui est en tête avec plus de 36% des suffrages exprimés. Elle sera opposée à Daniel Sauvaitre pour Les Républicains...

En Charente Maritime, les députés sortants Falorni et Quentin résistent

La République en marche arrive en tête dans 3 circonscriptions sur 5. Deux députés sortants résistent : Didier Quentin à Royan Ouest et Olivier Falorni dans la circonscription de la Rochelle Ré. Le candidat divers gauche a 10 points de plus que la candidate de la République en marche, Otilia Ferreira.

C'est beaucoup plus serré pour Didier Quentin dans la 5e circonscription... Le député, élu depuis 20 ans, a seulement 1518 voix d'avance précisément sur le candidat Gérard Potennec, qui se présente comme LREM même s'il n'a pas l'invesiture officielle..

Ce qui est sûr c'est qu'en Charente Maritime, certains candidats ont été clairement abasourdis par les résultats.

Frédéric Neveu, dans la 3e circonscription, travaille dit-il depuis 10 ans dans ce secteur de Saintes et St Jean d'Angely... Mais ça a du mal à payer pour le candidat les Républicains. Il ne digère pas sa 2e place, largement derrière Jean Philippe Ardouin pour la majorité présidentielle... Idem, dans la 2e circonscription avec la maire de Fouras, Sylvie Marcilly. Depuis un an, l'élue LR se bat pour décrocher cette circonscription. Et résultat, elle a deux fois moins de voix que Frédérique Tuffnell pour la République en marche...

Pas mieux pour celui qui était désigné comme successeur de Dominique Bussereau dans la 4e circonscription, le LR Loic Girard est devancé par le macroniste Raphaël Gérard.