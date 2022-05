Législatives dans les Deux-Sèvres : regardez le débat de la deuxième circonscription

Santé , services publics, pouvoir d'achat et environnement, voilà pour les enjeux de cette campagne et de ce débat organisé par France Bleu Poitou et France 3 dans cette deuxième circonscription des deux Sèvres. Regardez six des sept candidats déclarés confronter leurs points de vue.

Avant les législatives des 12 et 19 juin, France Bleu et France 3 vous proposent ce jeudi un focus sur la deuxième circonscription des Deux-Sèvres grâce à un débat. Cette circonscription est la plus grande du département qui en compte trois. Elle comprend 15 cantons et va de la Gâtine au Marais poitevin en passant par le Mellois. Regardez le débat organisé entre six des sept candidats déclarés.

Parmi les thèmes abordés lors du débat : la santé et les déserts médicaux, les services publics et la ruralité, l'environnement et les bassines, ainsi que le pouvoir d'achat. Sept candidats sont en lice dans la deuxième circonscription des Deux-Sèvres. À commencer par la députée écologiste sortante, Delphine Batho qui brigue un quatrième mandat sous l'étiquette Nouvelle Union Populaire, Ecologique et Sociale.

Les candidats déclarés

Delphine Batho (Nouvelle union populaire, écologiste et sociale)

Emile Baudrez (Les Républicains)

Carine Revers (Rassemblement national)*

Cécilia Rochefort (Ensemble)

Roger Gorizzutti (Lutte ouvrière)

Roland Sainty (Reconquête)

Gael Joseph (divers gauche)

* Cette candidate ne participe pas au débat