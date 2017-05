Elections législatives : découvrez les 26 candidats en lice sur les circonscriptions de Corrèze

Les candidats aux élections législatives des 11 et 18 juin avaient jusqu'à ce vendredi 18 heures pour se déclarer en préfecture. Voici ceux qui seront en course sur les deux circonscriptions en Corrèze.

Ils veulent être élus pour aller à l'Assemblée Nationale et succéder aux deux actuels députés de la Corrèze : Alain Ballay (PS) sur la 1re circonscription (Tulle-Ussel) et Philippe Nauche (PS) sur la 2e circonscription (Brive). Au total, 26 candidats et leurs suppléants ont déposé leur dossier en Préfecture pour se lancer dans la bataille des élections législatives les 11 et 18 juin. Découvrez qui est en lice sur les deux circonscriptions du département.

12 candidats sur la 1re circonscription (Tulle-Ussel)

Le député sortant Alain Ballay (PS) (qui avait suppléé Sophie Dessus après le décès de la députée-maire d'Uzerche) ne se représente pas car les militants lui ont préféré un autre candidat socialiste pour défendre les couleurs du parti.

Union Populaire Républicaine : Anne-Pascale Chabot et David Sibille Parti Socialiste : Bernard Combes et Dominique Miermont Parti Communiste : Jean Mouzat et Stéphanie Gautier France Insoumise : Jean-Marc Vareille et Lucrèce La Chenardière Debout la France : Antoine Behr et Pascal Vié Divers gauche : Alex William Fernandez et Fanny Limosin Alliance Ecologiste Indépendante : Alain Cruzel et Bénédicte Rahon Lutte Ouvrière : Marie-Thérèse Coinaud et Bruno Ratié Front National : Agnès Tarraso et Sébastien Fromont La République En Marche : Christophe Jerretie et Isabelle Celle Les Républicains - UDI : Françoise Béziat et Jean-Jacques Lauga Europe Ecologie les Verts : Mumine Ozsoy et Daniel Brugère

14 candidats sur la 2e circonscription (Brive)

Le député sortant Philippe Nauche (PS) est candidat à sa propre succession et vise un troisième mandat consécutif.