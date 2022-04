Législatives : Delphine Batho candidate à sa réélection dans les Deux-Sèvres

Delphine Batho candidate aux élections législatives de 2022 sur la 2e circonscription des Deux-Sèvres. La députée sortante l'annonce ce jeudi 28 avril sans attendre l'issue des tractations à gauche. Elle brigue un quatrième mandat.

Dans sa déclaration de candidature, la présidente de Génération Ecologie évoque le second tour de l'élection présidentielle. "Les valeurs républicaines ont été sauvées, mais chacune et chacun sait bien que rien n’est réglé pour le présent et nos conditions de vie, ni pour l’avenir de la France". Delphine Batho estime que "c’est une période d’instabilité qui s’ouvre. Elle est porteuse de dangers pour la démocratie et la paix en Europe, pour les solidarités et la cohésion sociale alors que tout augmente, pour notre ruralité qui subit déjà la diminution des services publics et de l’accès aux soins, mais aussi la perte de la biodiversité et le changement climatique".

"Quelle que soit la situation politique nationale, à votre écoute j’ai toujours défendu les Deux-Sèvres d’abord, avec esprit d’indépendance et un travail parlementaire utile et reconnu à l’Assemblée nationale", écrit la députée sortante. Elle dit vouloir "rassembler pour que notre territoire reste fidèle à son histoire et à ses valeurs républicaines de justice sociale, de laïcité, de progrès écologique".

Les élections législatives se tiennent les 12 et 19 juin 2022.