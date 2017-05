Législatives : des élections à haut risque pour les députés sortants du Loiret

Si on projette les résultats de l'élection présidentielle sur les prochaines législatives, aucun des 5 députés sortants qui se représentent dans le Loiret n'est certain de sa réélection. Mais au cas probable où il n'y aurait pas de triangulaires, les chances du FN semblent limitées.

Les élections législatives des 11 et 18 juin s'annoncent bien incertaines : y aura-t-il une vague "En Marche !" après le succès d'Emmanuel Macron ? Le FN confirmera-t-il les résultats de Marine Le Pen ? La droite peut-elle espérer un sursaut auprès de ses électeurs troublés par l'affaire Fillon ? La dynamique Jean-Luc Mélenchon va-t-elle se poursuivre malgré les divisions avec le PC ? Le PS est-il mort, comme le proclame Manuel Valls ? Malgré ces incertitudes, il est en tentant de faire des projections à partir des résultats du 1er tour de l'élection présidentielle. Avec une inconnue majeure : le taux d'abstention. Pour pouvoir se maintenir au second tour d'une élection législative, il faut en effet réunir au moins 12,5% des inscrits. Le niveau de participation est donc toujours une clé importante de ce scrutin, comme le montre ce tableau :

Première hypothèse : comme en 2012, l'abstention dépasse les 40%. Il faut alors obtenir + 21% des voix pour se qualifier au second tour. Si on projette les résultats du 1er tour de la présidentielle, il n'y aurait dans ce cas de figure dans le Loiret aucune triangulaire. On aurait 3 duels En Marche/LR dans les 3 circonscriptions orléanaises, 2 duels FN/LR dans les circonscriptions de Gien et Montargis, et 1 duel FN/En Marche dans celle de Pithiviers. Deuxième hypothèse : l'abstention ne s'élève qu'à seulement 30%, ce serait du jamais vu depuis1993, 18% des voix suffit alors pour se qualifier. Dans cette situation, il y aurait 1 duel En Marche/LR dans la 1ère circonscription Orléans-Sud, 1 duel FN/LR dans celle de Montargis, et 4 triangulaires En Marche/FN/LR partout ailleurs. L'objectif du Front National de décrocher des députés dans le Loiret s'en trouverait alors facilité (lors du duel Macron/Le Pen dimache dernier, le FN n'a pas fait mieux que 46% dans la 4ème circonscription).

"Les gens peuvent avoir envie de donner un contre-pouvoir à M. Macron" espère Charles de Gevigney

Il faut bien sûr prendre avec beaucoup de pincettes de telles projections, le scrutin législatif étant aussi un scrutin local, où joue la personnalité des candidats. Mais cela montre que sur les 5 députés sortants qui se représentent, aucun n'est à l'abri d'une déconvenue. La socialiste Valérie Corre (6ème circonscription) et, dans une moindre mesure, la LR Marianne Dubois (5ème) semblent les plus en danger. Les LR Claude de Ganay (3ème) et Jean-Pierre Door (4ème) peuvent espérer l'emporter en cas de duel contre le FN. Le LR Serge Grouard (2ème) peut être menacé par le candidat En Marche !, tout comme Charles-Eric Lemaignen, candidat LR dans la 1ère circonsciption où ne se représente pas le député sortant Oliver Carré.