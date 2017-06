Législatives : des soucis dans la distribution des professions de foi dans l'Hérault

Certains candidats n'ont pas donné assez de professions de foi pour satisfaire tous les électeurs. La préfecture de l'Hérault précise que tous les documents sont consultables sur internet.

La distribution dans les boites à lettres des professions de foi des candidats et des bulletins de vote, a débuté et devrait être clôturée samedi 10 juin 2017, veille du scrutin au plus tard.

Mais selon la préfecture de l'Hérault, les premiers envois ont permis de constater certaines non-conformités dans la mise sous pli. D'autre part, certains candidats n’ont pas livré autant de circulaires que le nombre d’électeurs, voire n’en ont produit aucune en version papier.

Pour pallier ces difficultés, la préfecture de l’Hérault permet aux électeurs de consulter en ligne les professions de foi des candidats de l’Hérault sur le site internet de la préfecture

Pour chaque élection, la préfecture de l’Hérault, en lien avec l’ensemble des communes du département, s’assure que les bulletins de vote de chaque candidat sont disponibles dans tous les bureaux de vote les jours de scrutin.