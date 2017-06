Législatives en Béarn : les enjeux sur la 2e circonscription

La député socialiste sortante, Nathalie Chabanne, est candidate à sa propre succession. Face à elle, onze candidats tentent de faire basculer cette deuxième circonscription des Pyrénées-Atlantiques.

Pour ce scrutin, Nathalie Chabanne peut se dire qu'elle n'aura pas à battre un François Bayrou sortant. C'est elle qui a la notoriété de la sortante. Ce n'est plus une inconnue sortie des primaires et puis elle a fait une législature bien à gauche, et n'a pas l'héritage de François Hollande à assumer. 5 ans après, elle pourrait profiter encore une fois d'une triangulaire au deuxième tour contre deux candidats à sa droite.

Sauf qu'en 2017, Benoit Hamon a recueilli 7% à la présidentielle dans cette circonscription, et Jean-Luc Mélenchon a fait plus du double. Le président élu, Emmanuel Macron a frôlé les 30% au premier tour de l'élection présidentielle. Jean Paul Matéi, n'est pas aussi connu qu'elle mais il est maire de Ger depuis longtemps et il a été le suppléant de François Bayrou.

Les 12 candidats

Thierry MOUTOU (La France insoumise)

Aurélien CORBILLON (Allons enfants)

Mme Nathalie CHABANNE (Parti socialiste)

Mme Héléna TIMMER-BLANCHARD (Europe écologie Les Verts - Front de gauche)

Philippe PALENGAT (577 Les Indépendants)

Joseph DAMOUR (Front National)

Jacques MAUHOURAT (Mouvement écologiste indépendant)

Antoine MISSIER (Lutte ouvrière)

Jean-Paul MATTEI (Modem - En Marche)

Eric SAUBATTE (Les Républicains)

Samantha KERRACHE (Union populaire républicaine)

Alain BAUDORRE (Résistons)

Les résultats du second tour en 2012 :

Les résultats du second tour. - @Ministère de l'Intérieur

Les résultats du premier tour en 2012 :