Législatives en Béarn : zoom sur la 3e circonscription

Élu dès le 1er tour en 2012, David Habib, le député socialiste sortant se représente pour un 4e mandat. Mais 13 autres candidats veulent sa place et en 5 ans, le contexte politique a changé dans cette 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques.

En 2012, David Habib, le député socialiste sortant, avait triomphé dès le premier tour, écrasant la concurrence avec une facilité déconcertante. On se souvient même qu'il y a 5 ans, personne à droite ne voulait se mesurer à lui. Mais les temps ont bien changé.

David Habib n'est plus maire de Mourenx et président de la très puissante communauté de commune de Lacq-Orthez. Le danger prend désormais plusieurs formes : avec l'UDI Bernard Dupont, qui est très implanté sur la partie la plus au Nord de cette circonscription. Avec le maire de Jurançon, Michel Bernos, investi En Marche, qui va tenter de prendre la vague Macron. Avec le Front national qui progresse à chaque élection dans ce territoire. Et avec l’électorat de gauche qui a placé Jean-Luc Mélenchon en deuxième position au présidentielle avec 21% des suffrages. De son côté, David Habib est un "Vallsiste" assumé et "Macron-compatible" si il est réélu à l'Assemblée nationale.

Les 14 candidats :

Mme Isabelle LARROUY (Parti communiste français)

M. David HABIB (Parti socialiste)

M. Pierre SAULNIER (Les Républicains)

Mme Lucinda CARVALHO (Front National)

M. Michel BERNOS (En marche !)

M. David GROSCLAUDE (Régionaliste)

Mme Catherine LE CARRER (Divers)

M. Eric DELTEIL (Extrême gauche)

M. Bernard DUPONT (Union des Démocrates et des Indépendants)

M. Christian MARTY (Extrême gauche)

M. Frédéric PÉDEDAUT (Divers gauche)

M. Eric PETETIN (Ecologiste)

Mme Edith PEYRÉ (Ecologiste)

M. Eric LYTWYN (La France insoumise)

Les résultats du premier tour en 2012 :

Les résultats du premier tour. - @Ministère de l'Intérieur

