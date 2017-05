Législatives en Dordogne : Alain Juppé ne viendra pas soutenir Jean-Jacques de Peretti à Sarlat

Alain Juppé devait venir à Sarlat, en Dordogne, pour montrer son soutien à son ami Jean-Jacques de Peretti, candidat libre aux élections législatives dans la quatrième circonscription. Le parti Les Républicains lui aurait rappelé ses engagements. Le Sarladais fulmine.

L’annonce du déplacement d’Alain Juppé dans le Sarladais, en soutien à Jean-Jacques de Peretti, qui a claqué la porte du parti Les Républicains, avait provoqué une vague de surprise chez les membres du dit-parti. Deux jours plus tard, le maire de Bordeaux et le candidat sans étiquette ont finalement décidé d’annuler sa visite.

Des menaces de perturbations

« J'estime détestable et d’un autre temps ces méthodes et cette façon de concevoir la politique de la part de personnes aspirant à exercer des responsabilités », dénonce Jean-Jacques de Peretti dans un communiqué de presse daté du dimanche 28 mai, ajoutant que « les électrices et les électeurs apprécieront de tels comportements ».

Selon lui, l’annonce du déplacement du maire de Bordeaux, mercredi 31 mai à Sarlat, « a manifestement provoqué l’ire et la colère, des instances dirigeantes des "Républicains" à Paris, dans le département ainsi que de leur candidat dans la circonscription où je me présente, en candidat libre ».

Il y avait de graves menaces de perturbations de cette visite. – Jean-Jacques de Peretti

Le candidat aux législatives dans la quatrième circonscription de la Dordogne affirme avoir dû décider, « en commun accord » avec Alain Juppé, « de renoncer à ce déplacement amical pour éviter tout désordre inutile ».

Un soutien "amical"

Amical, car les deux hommes se connaissent de longue date, partagent des opinions ainsi qu’une histoire politique, puisque le maire de Sarlat a été le ministre de l’Outre-mer d’Alain Juppé, quand il était lui-même le premier ministre de Jacques Chirac.

« Mes amis et de nombreux électeurs se faisaient une joie d'accueillir l'ancien premier ministre de Jacques Chirac dont j’ai été le ministre plusieurs années et que j'ai soutenu de manière indéfectible lors de la primaire de la droite et du centre », regrette le candidat.

Pour autant, Alain Juppé me renouvelle sa confiance et son soutien. – Jean-Jacques de Peretti

Aucune menace selon le candidat Les Républicains

Jérôme Peyrat, le candidat Les Républicains dans le Sarladais, admet avoir été « surpris » par l’annonce du soutien d’Alain Juppé à son adversaire. Mais assure qu’« il n’y avait aucune menace d’aller chahuter » sa visite.

J’ai le plus grand respect pour Alain Juppé. – Jérôme Peyrat

Le Républicain confie d’ailleurs s’inspirer de certaines propositions du maire de Bordeaux, issues de son programme pour la primaire de la droite et du centre. Il ne souhaite pas commenter davantage cette affaire.