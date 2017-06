Législatives en Gironde : tout ce qu'il faut savoir sur la 10e circonscription (Libournais)

Élu en 2012 sous la bannière socialiste, Florent Boudié représentera cette fois les couleurs de La République en Marche. Face à lui, le PS a présenté un candidat et le PC soutiendra lui la France Insoumise. La droite part divisée puisque l'UDI présentera un candidat contre Jean-Paul Garraud.

Cette 10e circonscription de Libourne est politiquement parmi les plus divisées de Gironde. Le député sortant Florent Boudié, élu en 212 avec 54,6% des voix, portait à l'époque la bannière socialiste. Il a depuis décidé de rallier la République en Marche dont il a facilement obtenu l'investiture pour ce scrutin. Il compte bien profiter non seulement de l'effet présidentielle favorable pour l'instant à Emmanuel Macron, mais aussi et surtout de l'extrême division, voire confusion qui règne en face de lui pour ce premier tour.

A gauche, en dépit de l'accord entre le PS et EELV, les deux formations politiques ont toutes les deux investi des candidats: Antoine Garranto pour le PS et Agnès Séjournet pour EELV. Dans cette circonscription, le parti communiste a exceptionnellement décidé de ne pas aligner de candidat et de soutenir la France Insoumise ( en dépit du non accord au niveau national!). Enfin à droite, le candidat investi par les Républicains Jean Paul Garraud ( déjà député de la circonscription entre 2002 et 2012) doit lui aussi faire face à une autre candidature dans son camp, celle de l'UDI Charles Pouvreau. Le Front national est enfin en embuscade sur un territoire ayant fortement voté Marine Le Pen à la présidentielle ( 60% des voix à Lagorce au second tour) et espère lui aussi profiter de cette division pour se retrouver au second tour.

Le périmètre de la circonscription

La dixième circonscription suit le cours de la Dordogne, et traverse, d'Est en Ouest, depuis la Porte du Périgord et Sainte-Foy-la-Grande, les coteaux de la Dordogne, le Fronsadais, et s'étire jusqu'au Nord-Libournais.

Le territoire de la dixième circonscription de Gironde. - Ministère de l'intérieur.

Les candidats

Eloïse Bajou (France Insoumise) : Photographe documentaire de 37 ans habitant à Lacanau. C'est sa première expérience en politique.

Florent Boudié (La République en Marche) : Élu député en 2012 sous la bannière PS, et de nouveau investi par les socialistes cette année, il a annoncé son ralliement à Emmanuel Macron après la victoire de Benoît Hamon à la primaire PS. A 43 ans, cet ancien directeur de cabinet de Gilbert Mitterrand à la mairie de Libourne, cumule sa fonction de député avec celle de conseiller régional, où il a été élu en 2015. Ancien conseiller municipal à Sainte-Foy-la-Grande, il a démissionné début 2016 en raison de la loi sur le non-cumul des mandats.

Sandrine Chadourne (Front national) : A 46 ans, cette infirmière participe à sa première élection lors des municipales 2014. Élue au conseil municipal de Sainte-Foy-la-Grande, elle est ensuite candidate aux élections départementales 2015 sur la liste Front national. La même année, en quatrième position sur la liste FN, elle entre au conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine.

Julien Delamorte (Debout la France) : Originaire de Cadillac-en-Fronsadais, ce cadre à la Société générale a intégré l'équipe de campagne de Nicolas Dupont-Aignan, pour la présidentielle, en tant que délégué national sur le handicap. Il s'était déjà présenté aux législatives 2012, à Paris, sous les couleurs du Parti du vote blanc.

Antoine Garanto (Parti socialiste) : Investi au mois d'avril après la décision de Florent Boudié de soutenir Emmanuel Macron, il est vice-président en charge du tourisme et de la culture du Pôle territorial du Grand Libournais, et premier adjoint du village de Moulliac, dans le Fronsadais.

Jean-Paul Garraud (Les Républicains) : A 61 ans, il tente de reconquérir le poste de député de cette circonscription, qu'il avait occupé entre 2007 et 2012. Battu aux élections municipales de Libourne en 2014 par Philippe Buisson, il siège aujourd'hui au conseil municipal de la ville. En plus de sa carrière politique, il est avocat général à Poitiers, et a fait partie de la cour de justice de la République.

Gaëlle Génin (Lutte ouvrière) : Employée. Seconde sur la liste LO aux municipales de Langon en 2014, qui avait rassemblé 4,5% des voix, elle a également été candidate aux régionales 2015, où son parti avait réalisé le score de 1,4%.

Nolwenn Lamothe (UPR) : 31 ans, ingénieur, réside à Floirac.

Jacqueline Moulard (Parti du vote blanc)

Charles Pouvreau (UDI) : Il était le premier à officialiser sa candidature, plus d'un an et demi avant le premier tour. A 42 ans, il travaille dans les ressources humaines. Troisième aux élections municipales à Libourne en 2014, avec 12,7 %, il avait retiré sa liste entre les deux tours, au profit du candidat de la droite, Jean-Paul Garraud.

Agnès Séjournet (Europe écologie - Les Verts) : A 48 ans, elle est sixième adjointe de Philippe Buisson à la mairie de Libourne, chargé du développement durable, et ancienne chargée de communication du groupe écologiste au conseil régional.

Les résultats du second tour en 2012

Les résultats du premier tour en 2012