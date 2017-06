Législatives en Gironde : tout ce qu'il faut savoir sur la douzième circonscription (Entre-deux-mers)

La député sortante socialiste Martine Faure ne se représente pas et laisse la gauche divisée. Elle soutient la candidate dissidente socialiste, en dépit de l'accord entre le PS et EELV. Une situation dont pourrait profiter à la droite, qui présente un poids lourd du département, Yves d'Amécourt.

Cette circonscription est aux mains des socialistes depuis dix ans, détenue par Martine Faure. A 68 ans, elle a décidé de passer la main et soutient la vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine et maire de Cénac Catherine Veyssy. Mais les choses ne sont pas si simple. Car le PS national a décidé de laisser la place aux Verts et à Anne-Laure Fabre-Nadler, en échange de la 3ème circonscription (celle de Noëlle Mamère). Sauf que les socialistes girondins restent opposés à ce choix. Bref la cacophonie est totale et met en danger la gauche sur un secteur où la nouvelle donne nationale pourrait tout bouleverser. Emmanuel Macron est arrivé en tête du 1er tour de la présidentielle et est représenté par Christelle Dubos, qui vit sa première grande campagne. Jean-Luc Mélenchon est arrivé juste derrière et Christophe Miqueu espère capitaliser sur ce score pour La France Insoumise. Il existe également un ancrage FN relativement important dont compte profiter le candidat d'extrême-droite Patrick Duval-Campana. Enfin, c'est aussi une circonscription qui a été détenue par la droite entre 1993 et 1997 puis entre 2002 et 2007. Philippe Dubourg en était le député. Le maire filloniste de Sauveterre-de-Guyenne Yves D'Amécourt est le candidat LR-UDI veut prendre sa revanche de 2012.

Le périmètre de la circonscription

Le périmètre de la douzième circonscription est situé dans l'Entre-deux-Mers, du Créonnais, à l’Ouest, jusqu’à Pellegrue, à l'Est. Elle comprend aussi le Réolais, au Sud, et se prolonge jusqu’à la limite des Graves.

La carte de la douzième circonscription. - Ministère de l'intérieur.

Les candidats

Yves D'Amécourt (Les Républicains - UDI) : A 49 ans, il avait été largement battu au deuxième tour par Martine Faure dans cette circonscription aux législatives 2012. Élu maire de Sauveterre-de-Guyenne en 2014, il avait été désigné chef de file de la droite pour les élections départementales 2015. Battu au niveau départemental, et dans son propre canton, il entre tout de même au conseil régional quelques mois plus tard. Egalement président de la Communauté des Communes du Sauveterrois.

Christelle Dubos (La République en marche) : A 41 ans, l'adjointe à la mairie de Sadirac se présente pour la première fois à une élection nationale. Elle est également en charge du CCAS de cette commune, et directrice du service Emploi et solidarités sur le canton de La Brède au sein de la Communauté de Commune de Montesquieu.

Patrick Duval-Campana (Front national) : Élu en 2014 au conseil municipal d'Auros, sur une liste indépendante, il adhère ensuite au Front national. Candidat aux départementales 2015 sur le canton du Réolais et des Bastides, il prend la troisième place avec 22,4% des voix au second tour. Il est ensuite directeur de campagne du FN pour les élections régionales 2015.

Anne-Laure Fabre-Nadler (Europe écologie - Les Verts / Parti socialiste) : A 35 ans, cette écologiste bénéficie de l'accord entre son parti et le PS. Attachée parlementaire de Noël Mamère pendant son dernier mandat de député, elle est également élue au conseil municipal de Carignan-de-Bordeaux et au conseil départemental, après sa victoire lors des départementales de 2015, déjà grâce à une alliance avec les socialistes.

Alexis Febbrari (Debout la France)

(Debout la France) Benoît Lamothe (UPR) : 53 ans, consultant en stratégie. Tête de liste Gironde pour les régionales 2015, où son parti avait réalisé 0,8% dans le département.

(UPR) : 53 ans, consultant en stratégie. Tête de liste Gironde pour les régionales 2015, où son parti avait réalisé 0,8% dans le département. Catherine Largeteau (Nouvelle donne) : Conseillère municipale entre 2008 et 2014 à Quinsac, sur une liste apolitique.

(Nouvelle donne) : Conseillère municipale entre 2008 et 2014 à Quinsac, sur une liste apolitique. Richard Lavin (Lutte ouvrière) : Carreleur.

(Lutte ouvrière) : Carreleur. Christophe Miqueu (France insoumise) : A 39 ans, il est conseiller municipal d’opposition à Sauveterre-de-Guyenne, et maître de conférences en philosophie à l’université Bordeaux Montaigne.

(France insoumise) : A 39 ans, il est conseiller municipal d’opposition à Sauveterre-de-Guyenne, et maître de conférences en philosophie à l’université Bordeaux Montaigne. Jean-Claude Morin (La France qui ose) : Le maire de Coimères, au Sud de la circonscription se présente pour le parti de Rama Yade, à qui il avait apporté son parrainage pour la présidentielle.

(La France qui ose) : Le maire de Coimères, au Sud de la circonscription se présente pour le parti de Rama Yade, à qui il avait apporté son parrainage pour la présidentielle. Catherine Veyssy (indépendante) : Maire de Cénac et vice-présidente socialiste de la région Nouvelle-Aquitaine, en charge de la formation professionnelle, elle avait été investie par le PS dans cette circonscription. Mais cette investiture lui a été retirée début avril, au profit d'un accord avec les écologistes. Soutenue par plusieurs ténors locaux du parti, dont la député sortante Martine Faure, le président du département Jean-Luc Gleyze, ou encore le président de la région Alain Rousset.

Les résultats du second tour en 2012

Les résultats du second tour dans la douzième circonscription. - Ministère de l'intérieur

Les résultats du premier tour en 2012