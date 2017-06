Législatives en Gironde : troisième débat France Bleu Gironde ce mercredi dans le Libournais

Troisième débat France Bleu Gironde, en association avec le journal Sud-Ouest ce mercredi : les quatre principaux candidats de la dixième circonscription ont rendez-vous entre 18 et 20 heures à Libourne. Leurs échanges sont à suivre en direct sur France Bleu Gironde.

Quatre candidats au scrutin des 11 et 18 juin dans la dixième circonscription de Gironde débattront ce mercredi soir. Autour de la table, il y aura le député sortant Florent Boudié. Élu en 2012 sous l'étiquette PS, il a désormais rejoint les rangs de La République en marche. Face à lui, son prédécesseur, député entre 2002 et 2012 sous les couleurs de l'UMP. Jean-Paul Garraud avait été battu par Florent Boudié au deuxième tour en 2012, après avoir tenté de rallier à sa cause le Front national dans l'entre-deux-tours. Cette année, le FN sera représenté par Sandrine Chadourne, conseillère régionale et conseillère municipale à Saint-Foy-la-Grande. Eloïse Bajou, photographe et novice en politique portera, elle, les couleurs de la France insoumise.

Pour assister au débat :

Le débat se déroulera ce mercredi entre 18 et 20 heures à la salle des fêtes du centre-ville de Libourne, rue Montesquieu, et sera diffusé en direct sur France Bleu Gironde. Rendez-vous sur place dès 17 heures. L'entrée est bien évidemment gratuite.