Législatives en Gironde : vers un record d'abstention pour le second tour

La plage a plus de succès ce dimanche que les bureaux de vote. A 17h, la participation en Gironde n'était que de 34,25% contre 42,20% au premier tour la semaine dernière. L'abstention définitive pourrait atteindre 57% au niveau national selon Ipsos.

Le taux de participation estimé à 17h dans le département de la Gironde est de 34,25% contre 42,20 % au 1er tour. Il était de 45,63 % au second tour des élections législatives en 2012 et de 52,89 % au 2nd tour des élections législatives en 2007. On s'achemine vers un record d'abstention ce dimanche.

35,33% au niveau national

Le taux de participation estimé à 17h00 pour la région Nouvelle-Aquitaine est de 37,86 % contre 43,14 % au 1er tour. Au niveau national, la participation ne dépasse pas 35,33%, la semaine dernière, il était de 40,75% à la même heure.