Législatives en Sarthe : 19,70% de participation à midi, en légère hausse par rapport au premier tour

En Sarthe, un peu moins de 410 000 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 19 juin pour le second tour des élections législatives. Ils doivent départager les candidats encore en lice et désigner au total cinq députés. Lors du premier tour dimanche 12 juin, plus d'un électeur sur deux s'est abstenu. Pour ce second tour, la participation s'établit à 19,70%, en très légère hausse par rapport à dimanche dernier où elle était de 19,60 % à la mi-journée.

Tous les bureaux de vote de la Sarthe ferment à 18h, y compris au Mans.