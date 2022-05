Législatives : entre directs sur Twitch et marche de 15 km, certains candidats innovent en Deux-Sèvres

Le 1er tour des élections législatives approche, c'est dimanche 12 juin. Il s'agit d'élire trois députés dans les Deux-Sèvres et pour intéresser le plus largement possible, certains candidats ont décidé d'innover dans leur manière de faire campagne.

Sur la 1ère circonscription des Deux-Sèvres, François Charron, candidat de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) allie méthodes "classiques" et "plus actuelles". Il y a bien sûr les marchés, le porte-à-porte. Mais il y a beaucoup moins de tracts distribués dans les boîtes aux lettres par exemple. "Il y a cinq ans on avait imprimé à peu près 140.000 documents. Aujourd'hui on est à trois fois moins".

Le candidat Nupes à Niort s'est lancé également dans les directs sur Twitch, la plateforme de streaming, avec le "Legislatwitch". "Ça nous permet d'être dans un mode un peu plus question/réponse, dans l’interactivité. Et puis c'est une plateforme très utilisée par la jeunesse qui fait partie de notre électorat et c'est une façon pour nous de s'adresser à elle", détaille François Charron.

Marche contre l'abstention dans le nord Deux-Sèvres

Dans le nord Deux-Sèvres, Philippe Robin candidat de la droite et du centre sur la 3e circonscription tractait sur un marché ce mardi matin. Mais il veut aussi faire campagne un peu différemment. C'est l'objectif de l'organisation de deux marches. La première est programmé ce samedi 28 mai. "Dans la marche, il y a le groupe qui va vers les gens. On n'est pas dans le réceptif avec un magasin qu'on a loué pour faire une cellule de campagne. On va discuter avec les gens et on va dans les villages où les gens, on l'a bien vu par le vote de refus orienté essentiellement vers le rassemblement national, les gens se sentent oubliés", explique le candidat.

La première marche d'une quinzaine de kilomètres entre Saint-Généroux et le lac du Cébron en passant par Airvault aura pour thématique l'abstention. "Ce matin sur le marché j'ai entendu trop de gens qui sont trop déçus ou en colère, il y a vraiment de la colère", souligne Philippe Robin.

La liste des candidats aux législatives dans les Deux-Sèvres est à retrouver ici.