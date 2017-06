Législatives: Jean-Yves Caullet et André Villiers en débat sur France Bleu Auxerre

Jean-Yves Caullet,député PS sortant, rallié à la république en marche a obtenu 30,2% des suffrages au 1er tour. André Villiers, président du conseil départemental et candidat UDI-LR a recueilli 22,3 % des voix. Ils débattaient ce jeudi matin sur France Bleu Auxerre.

Jean-Yves Caullet est arrivé en tête dimanche dernier avec 8 points d'avance. Face au député sortant ex socialiste, André Villiers a dénoncé une supercherie: "Sa mandature est couronnée par un échec.Il s'est engagé en 2012 sous les couleurs socialistes et repart avec la bannière d'Emmanuel Macron. C'est un grand écart politique. Il reproduit les mêmes promesses sous une autre couleur. C'est donc une supercherie."

"Un grand écart politique et une supercherie" - André Villiers

"il y a supercherie" Copier

Il n'y a pas de supercherie qui tienne a répondu le maire d’Avallon. Jean-Yves Caulllet explique qu'il a changé d’étiquette pour dépasser les clivages politiques: " Les crispations politiciennes ne permettaient pas de dépasser les clivages et c'est pour çà que je dis par expérience qu'il faut savoir les dépasser. Je fais campagne pour un projet et j'aimerais bien connaître les propositions d'André Villiers pour la France."

"Il faut dépasser les clivages, je fais campagne pour un projet" - Jean-Yves Caullet

"il faut dépasser les clivages" Copier

" Temps de parole" © Radio France - Rémy Gemble

Les appels au vote de Jean-Yves Caullet et André Villiers

Jean-Yves Caullet : "Les Français ont élu Emmanuel Macron à la présidence de la République, un jeune président qui place déjà la France au coeur du débat en Europe et dans le monde. Nous sommes fiers de ce président et de l'élan qu'il représente pour la France. Je souhaite que l'Yonne se mette en marche. Je souhaite que la deuxième circonscription participe au succès du pays dans un équilibre entre la compétitivité économique et la solidarité sociale".

André Villiers : "Vous me connaissez, j'appartiens au monde rural. J'aime mon territoire. Le défendre est une passion. Un député est élu qui vote les lois, certes, mais c'est d'abord un élu de terrain qui va à la rencontre des habitants. Je refuserai l'augmentation de la CSG, je voterai l'augmentation des petites retraites. Je défendrai les artisans, les entreprises et les agriculteurs. Un électeur sur deux ne s'est pas déplacé dimanche, je vous lance un appel"

Vendredi matin, nous nous intéresserons à la 3e circonscription de Sens-Joigny avec un face-à-face en direct, de 7h10 à 7h30 entre Michèle Crouzet pour la République en Marche et Julien Odoul pour le Front National.