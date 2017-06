Législatives : l’abstention atteint des sommets à Behren-Lès-Forbach

A Behren-Lès-Forbach, l’abstention frôle les 80% au premier tour des élections législatives. Autrement dit, seulement un électeur sur cinq s’est déplacé dans un bureau de vote. La répétition des scrutins fatigue les Berhinois, la multiplication des candidats également.

Les 51% d’abstention au plan national au premier tour des élections législatives sont déjà un choc, mais à Behren-Lès-Forbach, on atteint des sommets. Seulement un électeur sur cinq est allé voter, précisément 78,76% d'abstention. Dans cette ville coupée en deux, entre d'un côté la cité et de l'autre le village historique, moins de 1.000 habitants ont voté dimanche 11 juin, sur quasiment 4600 électeurs.

Devant l’école E.Chatrian, ces deux pères avouent qu’ils n’ont pas voté, "en fait on a voté à la présidentielle, mais là non. Peut-être qu’on ira dimanche, parce qu’ils ne sont plus que deux candidats, cette fois le choix est plus clair. Au premier tour, il y avait 16 candidats, c’est beaucoup trop".

Au café de la Poste, même chose les électeurs se sont mobilisés à la présidentielle, mais ce scrutin législatif est trop rapproché, les clients sont lassés. Et puis, la classe politique en prend pour son grade. "Ça ne sert à rien maintenant. Moi, ça ne m’intéresse plus. Qu’ils aillent travailler comme tout le monde, comme un ouvrier. Qu’ils aillent vivre avec un RSA et après on verra".

Seulement 12 bulletins dans l'urne à 10h30

Dans le village de Behren-Lès-Forbach, devant l’église, cette habitante explique qu’elle était trop occupée pour aller voter. "_J’avais des invités dimanche. Mon mari y est allé et il m’a raconté qu’à 10h30, il n’y avait que 12 bulletins dans l’urne. Mais je pense que les abstentionnistes, comme moi, se rattraperont au second tou_r". Il y a cinq ans, l'abstention avait baissé en effet au second des législatives à Behren-Lès-Forbach, mais très légèrement, passant de 64 % à 62,5 %.