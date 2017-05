Législatives : le militant Landais Didier Tousis, candidat insoumis et indépendant

Une première candidature à 49 ans pour Didier Tousis sur la deuxième circonscription des Landes. Le militant bien connu ne mâche pas ses mots.

Depuis cinq ans, le chanteur, poète, écrivain et musicien Didier Tousis a surtout donné de la voix pour faire avancer ses causes environnementales. A la tête d'une association citoyenne "Noutous", créateur du journal Landemains, le soustonais engagé s'est battu contre le projet de saumoduc (abandonné), et ferraille actuellement contre le projet de golf de Tosse ainsi que la vague artificielle de Saint-Geours de Maremne.

Quand le militant se lance en politique

Il a décidé de se lancer dans la bataille législative après avoir échoué à fédérer une candidature unique à gauche sur cette circonscription où le sortant socialiste Jean-Pierre Dufau (député depuis 20 ans) ne se représente pas. Cinq candidats à gauche se divisent et aucun n'a voulu reprendre son idée de parlement local. Du coup, Didier Tousis, avec son suppléant Dominique Villattes, ajoute une autre candidature qu'il qualifie d'indépendante et d'insoumise. Un clin d'oeil à peine masqué pour la France Insoumise dont il se sentait proche mais qui n'a pas, selon lui, voulu accueillir d'autres idées que celles de Jean-Luc Mélenchon.

un parlement de territoire

Le "parlement local" est la grande idée défendue par Didier Tousis qui veut créer des instances de dialogue et de résistance. Le député débattrait des enjeux locaux avec une vingtaine ou une quarantaine de personnes du territoire (associations, élus de tous bords, acteurs engagés du secteurs etc...). Ce parlement a pour mission, selon l'aspirant député, de faire sortir l'élu de sa tour d'ivoire, de consulter avant d'imposer, et de faire remonter les vraies attentes des Landais.

Les autres candidats sur cette deuxième circonscription : Caroline Dacharry France Insoumise. Jean-Marc Lespade Parti Communiste. Marie-Ange Delavenne Europe Ecologie les Verts. Sylviane Pacot Les Républicains. Lionel Causse La république en marche. Christine Basly Lapègue Parti Socialiste. Francis Garcia Front National. Pascal Castéra : Lutte Ouvrière. Jean-Pierre Pourrut : Debout la France. Eric Lavit : Union Populaire Républicaine.