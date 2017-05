Législatives : le député LR Philippe Briand ne se représente pas dans la 5e circonscription d'Indre-et-Loire

Philippe Briand l'a annoncé jeudi 11 mai dans un communiqué : après cinq mandats, le député-maire Les Républicains, de Saint-Cyr-sur-Loire ne se représente pas dans la cinquième circonscription d'Indre-et-Loire.

Philippe Briand quitte le Palais Bourbon après 25 ans, sa décision a été annoncée jeudi 11 mai après plusieurs semaines de suspense. Il avait remporté le siège en mars 1993. Il ne l'avait plus jamais perdu, réélu à chaque fois avec des scores très élevés. Au fil des mandats, il avait pris du galon, pour être nommé en 2007 questeur de l'Assemblée Nationale, poste stratégique, chargé de l'administration de l'Assemblée.

Philippe Briand ne peut plus cumuler les mandats

Philippe Briand aura donc enchaîné cinq mandats de député de la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire. Dans un mois, il aurait probablement été réélu. Alors pourquoi ce renoncement ? La faute à la loi sur le non-cumul des mandats qui entrera en vigueur en juillet. Une loi qu'il critique ouvertement et qui l'a obligé à choisir entre la toute nouvelle Tours-Métropole et l'Assemblée.

La confiance de ces 22 maires [de Tours-Métropole], au-delà des clivages politiques, ne peut être déçue. - Philippe Briand

Dans son communiqué, le député-maire de Saint-Cyr-sur-Loire a aussi eu un mot pour sa ville et ses administrés : "L’attachement à ma commune qui m’a fait confiance à plus de 75% lors des dernières municipales et les liens profonds que j’ai tissés avec les Saint-Cyriens sont pour moi essentiels et inaltérables. Ils ne peuvent, en raison du non-cumul des mandats, s’effacer, ni dans les actes ni dans le cœur."

C'est ainsi que Philippe Briand dit au revoir à son poste de député et remercie ses électeurs dans la 5ème circonscription :

Je les remercie du fond du cœur de la confiance qu’ils m’ont témoignée et que je n’oublierai jamais. - Philippe Briand

Fabrice Boigard, son 1er adjoint à la sécurité, sera le candidat LR sur la 5ème

Depuis plusieurs semaines, il consultait pour savoir s'il devait retourner à l'Assemblée, ou rester président de Tours Métropole, un projet qu'il a porté et qu'il veut maintenant voir évoluer.

J’ai demandé à Fabrice Boigard, fidèle compagnon de route, d’être candidat Les Républicains aux législatives de juin prochain. - Philippe Briand

Philippe Briand qui ne repart pas, c'est comme prévu son 1er adjoint en charge de la sécurité à la mairie de Saint-Cyr sur Loire qui est investi par Les Républicains : Fabrice Boigard, vice-président au Conseil Départemental. Selon l'élu, Fabrice Boigard, "issu du monde de l'entreprise industrielle", "connaît parfaitement les contraintes de la réalité économique et les enjeux concrets de la 5ème circonscription".

Mais Philippe Briand n'abandonne pas totalement sa circonscription, il serait toujours présent, dit-il, en aidant son successeur. "Je le soutiendrai de toutes mes forces dans cette mission et je lui apporterai toute mon aide, entouré de mon équipe actuelle qui l’assure de sa fidélité et de son engagement."

Le député sortant ajoute : "Je continuerai de me battre non seulement pour mes convictions, pour notre Ville et notre Métropole, mais également pour le territoire du nord-ouest tourangeau, avec une volonté et une énergie plus que jamais chevillées au corps et porteuses d’espérance pour la Touraine et pour le pays."