Législatives : duel La République en Marche/Les Républicains dans la 3e circonscription des Deux-Sèvres

Le successeur de Jean Grellier dans la 3e circonscription des Deux-Sèvres sera soit Jean-Marie Fiévet, candidat de La République en Marche, soit Véronique Schaaf-Gauthier, candidate Les Républicains. A l'issue du 1er tour le premier est favori, la seconde, challenger.

Avec 40,2% des voix au 1er tour, Jean-Marie Fiévet, candidat de La République en Marche fait figure de favori. Son adversaire pour devenir député de la 3e circonscription des Deux-Sèvres est Véronique Schaaf-Gauthier, candidate Les Républicains arrivée loin derrière dimanche avec 19,1% des suffrages.

"Je l'ai vu sur l'affiche mais je ne sais pas son nom"', une électrice de Jean-Marie Fiévet

"Je n'ai pas encore gagné", s'empresse de commenter Jean-Marie Fiévet. Son score au 1er tour "décuple" son dynamisme. Ce sapeur-pompier âgé de 52 ans explique ses bons résultats par la dynamique enclenchée depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. La preuve avec le vote de Denise."Je l'ai vu sur l'affiche mais je ne sais pas son nom, j'ai voté pour le parti en fait".

Et par son profil. "Je suis quelqu'un de naturel, de vrai . De par mon métier et mes engagements associatifs, je suis près des gens. Et je représente le renouveau", liste Jean-Marie Fiévet. C'est ça qui a convaincu cette autre électrice :"en un an il faut voir tout ce qu'il a pu réunir autour de lui et on va se dire que peut-être dans le changement ça ira mieux".

Jean-Marie Fiévet est arrivé en tête dans quasiment toutes les communes de la circonscription. Même à Mauléon qui avait placé François Fillon devant au 1er tour de la présidentielle.

Les Républicains, outsiders

Avec près 8800 voix de moins au 1er tour, Véronique Schaaf-Gauthier, candidate Les Républicains, a donc fort à faire. Elle ne veut pas parler de mission impossible."En 2007, le candidat arrivé en tête au 1er tour s'est fait éliminé au 2e". Référence à Dominique Paillé battu par Jean Grellier. Mais l'écart était au départ un peu moins important. L'ancienne sous-préfète de Bressuire et de Châtellerault compte sur un report des voix "un peu de tous les candidats".

Véronique Schaaf-Gauthier met en avant son expérience de sous-préfète de Bressuire. "On ne s'improvise pas député", lance la candidate LR. "Aujourd'hui on a besoin d'efficacité immédiate. Pour aller se battre il faut être convainquant et oser prendre la parole. Quand on est novice, comment voulez-vous avoir le même poids ?"

Le fait d'être novice, n'est pas un handicap assure de son côté Jean-Marie Fiévet qui dit avoir fait toute sa carrière des formations pour progresser. "Là c'est pareil, je vais apprendre, progresser pour faire avancer mon territoire, j'en suis un fervent défenseur", assure-t-il.

L'autre clé sera la participation. 49, 5% d’abstention au 1er tour, taux le plus fort des 3 circonscriptions des Deux-Sèvres.