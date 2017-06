Législatives : le PS gardera-t-il la 3ème circonscription de Seine-Maritime, son bastion historique ?

La 3e circonscription de Seine-Maritime est un bastion historique de la gauche. Un bastion qui pour la première fois pourrait être menacé : à la présidentielle c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête suivi de près par le FN. Que décideront les électeurs ? Réponse les 11 et 18 juin.

Depuis 1988 les électeurs votent PS voire Parti communiste comme en 1993. Une orientation maintenue pendant la présidentielle : Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête à Petit-Quevilly, à Saint-Etienne-du-Rouvray ou encore Sotteville les Rouen. Suivi de près - à chaque fois et c'est peut-être là la nouveauté - par le FN.

Guillaume Pennelle, responsable du Front national en Seine Maritime et candidat pour la circonscription : "C'est une circonscription qui cumule tous les handicaps : chômage, délinquance, tous les trafics, pauvreté. Et c'est la gauche qui est responsable." Pour le candidat il faut revaloriser les revenus les plus modestes et en s'occupant du problème de délinquance "qui pourrit la vie des gens dans ces quartiers". Pour ce professeur d'histoire-géographie, "tous les étrangers qui ont commis des crimes et qui sont en prison doivent être expulsés du territoire. Il faut appliquer la tolérance zéro."

"Je mets ma main à couper que le FN sera éliminé dans cette circonscription" Hubert Wulfranc

Ce message du FN semble convaincre les habitants de la circonscription : 24% des voix pour le FN au Petit-Quevilly, 20% à Sotteville-les-Rouen. Une montée que Luce Pane, maire PS de la commune et députée sortante de la circonscription semble ne pas vouloir prendre en compte : "Je pense que nos citoyens électeurs socialistes se sont répartis à la présidentielle sur trois candidats : Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron".

Le risque FN, Hubert Wulfranc, maire de Saint-Etienne-du-Rouvray où Marine Le Pen a fait 22% en a conscience mais reste confiant. L'élu communiste est vu comme un candidat sérieux par ses adversaires, notamment en raison de la mort du père Jacques Hamel en juillet 2016. Un événement qui lui confère une notoriété nationale dont le candidat a conscience mais sur laquelle il refuse de s'appuyer : "Il est hors de question pour moi de faire référence à ce type de moment. Ce n'est pas un argument de campagne."

La surprise pourrait venir de Cyril Grenot, candidat pour la République en Marche, la majorité présidentielle

Pour Cyril Grenot, la position d'Hubert Wulfranc risque de bloquer à l'Assemblée nationale : "Comment va-t-il faire pour que les 50 milliards d'investissement prévus par Emmanuel Macron arrivent dans nos communes s'il est en contestation permanente avec la majorité présidentielle ?" Le candidat estime qu'en votant pour Emmanuel Macron, les électeurs souhaitent du renouveau. Un renouveau qu'il compte apporter via ses propositions notamment concernant l'éducation : "L'éducation conditionne tout".

Un renouveau qui pourrait aussi venir d'Eveil Citoyen : parti méconnu qu'Abdelkrim Marchani, ingénieur à la SNCF et candidat, nous présente : "Si les citoyens ne se mobilisent pas pour changer les têtes, les partis en place ne changeront pas. On donne la possibilité aux citoyens de porter leur voix. L'objectif est de créer à l'Assemblée nationale un groupe parlementaire qu'on appellera l'archipel citoyen. On ne veut pas de la professionnalisation de la politique."

Réponse pour Abdelkrim Machani comme pour les autres candidats dans les urnes les dimanches 11 et 18 juin.

Liste complète des candidats de la circonscription :

Jemâa Saad pour le Parti écologiste

Pascal Le Manach pour Lutte Ouvrière

Rémi Candelier pour l'extrême gauche

Nicolas Huet de Barros pour le parti Divers gauche

Nadine Jazé pour Debout la France

Laurent Montaron pour l'Union Populaire Républicaine

Jonas Haddad pour Les Républicains-UDI

Evelyne Delbos pour le MoDem

Luce Pane pour le Parti socialiste

Hubert Wulfranc pour le Parti communiste

Guillaume Pennelle pour le Front national

Abdelkrim Marchani pour Eveil citoyen

Cyril Grenot pour La République en Marche

