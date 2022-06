Législatives : "le scalp politique de Florian Bachelier serait une victoire pour la gauche bretonne"

Quelles sont les circonscriptions bretonnes les plus disputées pour ce second tour des législatives ? Thomas Frinault, politologue, maître de conférence en science politique à l'Université de Rennes 2 analyse les enjeux pour France Bleu Armorique.

Florian Bachelier sur la sellette ?

Dans la huitième circonscription d'Ille-et-Vilaine, le duel est pour l'instant à l'avantage du candidat de la NUPES. Au premier tour, le socialiste Mickaël Bouloux enregistre 13 points d'avance sur le député sortant, le marcheur et premier questeur à l'Assemblée Nationale, Florian Bachelier. Le maire du Rheu a totalisé 45,7% des suffrages, contre 32,2% pour Florian Bachelier. "En ballottage plutôt défavorable, sa défaite marquerait ce second tour en Bretagne. Son scalp politique serait une victoire pour la gauche, qui a une envie forte d'emporter cette circonscription" indique Thomas Frinault.

Duels serrés à Guingamp, Brest et Lorient

"Des bascules sont possibles dans la quatrième circonscription des Côtes d'armor à Guingamp, dans la deuxième du Finistère à Brest, et dans la cinquième du Morbihan à Lorient où Damien Girard, le candidat de la NUPES, a fait un beau score" analyse Thomas Frinault. Damien Girard, candidat écologiste de la NUPES a pris de l'avance au premier tour, avec 31.4% des voix, face à Lysiane Lemétayer de la majorité présidentielle. La candidate soutenue par Jean-Yves Le Drian a enregistré 22,9% des suffrages, mais elle dispose d'un réservoir de voix plus conséquent que son adversaire pour ce second tour.

LR espère conserver le siège de Saint-Malo

Dans la circonscription de Saint-Malo, "nous allons assister à un duel au centre-droit". Anne Le Gagne, la candidate de la majorité présidentielle, leader de l'opposition municipale malouine, affronte Jean-Luc Bourgeaux, le député sortant. Au premier tour "le différentiel est relativement ténu, Anne le gagne a décroché 28% des voix, le député sortant LR 25%" explique Thomas Frinault. "Pour ce second tour, nous avons un duel relativement ouvert et intéressant. En dehors de la circonscription de Loudéac qui semble acquise à Marc Le Fur, celle de Saint-Malo est la deuxième circonscription à sauver pour LR en Bretagne." En cas de défaite de Jean-Luc Bourgeaux, il ne resterait aucun siège de député LR en Ille-et-Vilaine.