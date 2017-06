Législatives : les candidats en lice au second tour en Occitanie

Dans les 49 circonscriptions de la région, la majorité présidentielle pourrait bien réaliser le "grand Schelem" dimanche 18 juin et rafler la quasi-totalité des sièges de députés occupés jusque là par la gauche socialiste. Retrouvez tous les duels du 2nd tour des législatives en Occitanie.

La vague Macron a déferlé sur l'Occitanie, comme sur l'ensemble de la France. Dans la région, sur les 49 sièges de députés, dont 42 étaient jusqu'ici tenus par le PS et ses alliés, la République en marche (REM) pourrait en conquérir entre 40 et 46 au second tour et amenuiser d'autant les espoirs du FN en Languedoc-Roussillon.

Tour d'horizon des duels du second tour et résultats des candidats qualifiés au premier tour dans les 13 départements d'Occitanie.

Ariège

1re circonscription : Jérôme AZEMA (REM) 31,35% - Bénédicte TAURINE (FI) 20,26%

2e circonscription : Huguette BERTRAND-VINZERICH (REM) 25,72% - Michel LARIVE (FI) 18,83%

Aude

1re circonscription : Danièle HÉRIN (REM) 27,49% - Christophe BARTHÈS (FN) 22,82%

2e circonscription : Alain PEREA (REM) 27,32% - Jean-François DARAUD (FN) 19,78%

3e circonscription : Mireille ROBERT (REM) 29,11% - André VIOLA (SOC) 19,36%

Aveyron

1re circonscription : Stéphane MAZARS (REM) 45,92% - Yves CENSI (LR) 22,83%

2e circonscription : Anne BLANC (REM) 38,72% - André AT (LR) 20,18%

3e circonscription : Arnaud VIALA (LR) 36,02% - Jean-Louis AUSTRUY (REM) 32,54%

Gard

1re circonscription : Françoise DUMAS (REM) 28,43% - Yoann GILLET (FN) 28,09%

2e circonscription : Gilbert COLLARD (FN) 32,27% - Marie SARA (MDM) 32,16%

3e circonscription : Anthony CELLIER (REM) 33,93% - Monique TEZENAS DU MONTCEL (FN) 22,88%

4e circonscription : Annie CHAPELIER (REM) 24,41% - Brigitte ROULLAUD (FN) 21,44%

5e circonscription : Olivier GAILLARD (REM) 32,76% - Daniela DE VIDO (FN) 19%

6e circonscription : Philippe BERTA (REM) 33,52% - Laurence GARDET (FN) 21,74%

Gers

1re circonscription : Jean-René CAZENEUVE (REM) 32,99% - Francis DUPOUEY (SOC) 16,98%

2e circonscription : Christopher SOCCIO (REM) 24,36% - Gisèle BIÉMOURET (SOC) 17,94%

Haute-Garonne

1re circonscription : Pierre CABARE (REM) 33,70% - Claire DUJARDIN (FI) 18,34%

2e circonscription : Jean-Luc LAGLEIZE (MDM) 37,61% - Anne STAMBACH-TERRENOIR (FI) 15,45%

3e circonscription : Corinne VIGNON (REM) 39,61% - Laurence ARRIBAGÉ (LR) 22,27%

4e circonscription : Mickaël NOGAL (REM) 36,07% - Liem HOANG NGOC (FI) 21,02%

5e circonscription : Jean-François PORTARRIEU (REM) 37,66% - Julien LEONARDELLI (FN) 16,67%

6e circonscription : Monique IBORRA (REM) 39,54% - Patrick JIMENA (FI) 15,83%

7e circonscription : Elisabeth TOUTUT-PICARD (REM) 37,41% - Marie DOMBES (FN) 16,68%

8e circonscription : Michel MONTSARRAT (REM) 33,35% - Joël AVIRAGNET (SOC) 17,78%

9e circonscription : Sandrine MÖRCH (REM) 36,96% - Manuel BOMPARD (FI) 18,91%

10e circonscription : Sébastien NADOT (REM) 39,31% - Monique FABRE (FI) 13,89%

Hautes-Pyrénées

1re circonscription : Jean-Bernard SEMPASTOUS (REM) 43,15% - Sylvie FERRER (FI) 15,43%

2e circonscription : Marie-Agnès STARICKY (REM) 32,16% - Jeanine DUBIÉ (RDG) 16,53%

Hérault

Lot

1re circonscription : Sébastien MAUREL (REM) 28,67% - Aurélien PRADIÉ (LR) 24,64%

2e circonscription : Huguette TIEGNA (REM) 35,42% - Vincent LABARTHE (SOC) 19,09%

Lozère

1re circonscription : Pierre MOREL A L'HUISSIER (LR) 30,91% - Francis PALOMBI (REM) 21,66%

Pyrénées-Orientales

Tarn

1re circonscription : Philippe FOLLIOT (DVD) 32,62% - Frédéric CABROLIER (FN) 15,63%

2e circonscription : Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS (REM) 34,29% - Doriane ALBARAO (FN) 16,84%

3e circonscription : Jean TERLIER (REM) 32,48% - Bernard CARAYON (LR) 23,53%

Tarn-et-Garonne