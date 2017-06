Législatives : les députés cumulards en PACA

En PACA, la loi sur le non-cumul des mandats va imposer des choix à 15 des 42 parlementaires élus dimanche 18 juin : 12 députés LR, deux députés REM et un député Extrême droite devront choisir entre leurs mandats respectifs.

Sur les 42 parlementaires élus au second tour des législatives dimanche 18 juin en PACA, 15 députés devront faire un choix selon la loi du non-cumul des mandats. Cette mesure concerne 12 des 15 députés Les Républicains, deux des 24 élus la République en marche et Modem, et le député d'Extrême droite. Ils ont trente jours après leur élection pour exprimer leur choix.

La loi sur le non-cumul pour les parlementaires s'applique pour la première fois. Elle interdit à un élu d’exercer à la fois le mandat de député et celui d'un exécutif local comme maire, adjoint, président ou vice-président d'un mandat local ou intercommunal. En revanche, il est possible pour un élu parlementaire, d'être également conseiller municipal, départemental régional ou membre d'une intercommunalité ou d'une métropole.

Dans les Hautes-Alpes : un député REM cumulard

Seul un député la République en marche devra faire le choix entre ses deux mandats.

Joël GIRAUD , député REM de la 2e circonscription, est maire de L'Argentière-la-Bessée.

, député REM de la 2e circonscription, est maire de L'Argentière-la-Bessée. Pascale BOYER, députée REM de la 1re circonscription, pourra rester conseillère départementale.

Dans les Alpes-Maritimes : quatre députés LR cumulards

Les six députés Les Républicains élus dans les Alpes-Maritimes cumulent leur mandat de député avec un ou des mandats locaux et pour certains un mandat intercommunal. Quatre députés devront choisir entre leurs mandats respectifs. En revanche, les trois élus la République en marche ont pour seul mandat celui de député.

Eric CIOTTI , député LR de la 1re circonscription, est également Président du conseil départemental.

, député LR de la 1re circonscription, est également Président du conseil départemental. Marine BRENIER , députée LR de la 5e circonscription, est ajointe au maire de Nice mais elle pourra rester membre de la métropole Nice Côte d'Azur.

, députée LR de la 5e circonscription, est ajointe au maire de Nice mais elle pourra rester membre de la métropole Nice Côte d'Azur. Laurence TRASTOUR-ISNART , députée LR de la 6e circonscription, est adjointe au maire de Cagnes-sur-Mer. En revanche, elle pourra rester membre du Conseil régional de PACA.

, députée LR de la 6e circonscription, est adjointe au maire de Cagnes-sur-Mer. En revanche, elle pourra rester membre du Conseil régional de PACA. Eric PAUGET , député LR de la 7e circonscription, est vice-président du conseil départemental et premier adjoint au maire d'Antibes.

, député LR de la 7e circonscription, est vice-président du conseil départemental et premier adjoint au maire d'Antibes. Bernard BROCHAND, député LR de la 8e circonscription, pourra rester conseiller municipal de Cannes.

Michèle TABAROT, députée LR de la 9e circonscription, pourra elle aussi conserver son mandat de conseillère municipale du Cannet.

Dans les Bouches-du-Rhône : quatre députés LR et un député REM cumulards

Les cinq députés Les Républicains élus dans les Bouches-du-Rhône cumulent des mandats. Seul Guy Teissier n’aura pas de choix à faire et pourra conserver ses mandats locaux et intercommunaux. Un seul député la République en marche est également adjoint au maire, il devra faire un choix.

Valérie BOYER , députée LR de la 1re circonscription, est également maire du 6e secteur de Marseille et conseillère municipale de Marseille. Elle pourra rester membre de la métropole d'Aix-Marseille Provence.

, députée LR de la 1re circonscription, est également maire du 6e secteur de Marseille et conseillère municipale de Marseille. Elle pourra rester membre de la métropole d'Aix-Marseille Provence. Bernard DEFLESSELLES , député LR de la 9e circonscription, devra choisir avec son mandat de vice-président du conseil régional de PACA.

, député LR de la 9e circonscription, devra choisir avec son mandat de vice-président du conseil régional de PACA. Eric DIARD , député LR de la 12e circonscription, est aussi maire de Sausset-les-Pins. Il pourra rester membre de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence.

, député LR de la 12e circonscription, est aussi maire de Sausset-les-Pins. Il pourra rester membre de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence. Bernard REYNÈS , député LR de la 15e circonscription, est actuellement maire de Châteaurenard et Président de la communauté d'agglomération Terre de Provence.

, député LR de la 15e circonscription, est actuellement maire de Châteaurenard et Président de la communauté d'agglomération Terre de Provence. Guy TEISSIER, député LR de la 6e circonscription, pourra lui conserver ses mandats : conseiller municipal à Marseille, membre de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence.

Saïd AHAMADA, député REM de la 7e circonscription, cumule avec son mandat d'adjoint au maire de Marseille dans le 8e secteur.

Dans le Var : les deux députés LR cumulards

Seuls les deux députés Les Républicains du Var devront faire un choix dans leurs mandats respectifs.

Geneviève LEVY , députée LR de la 1re circonscription, est également première adjointe au maire de Toulon.

, députée LR de la 1re circonscription, est également première adjointe au maire de Toulon. Jean-Louis MASSON , député LR de la 3e circonscription, est à la fois maire de la Garde, vice-président du conseil départemental et vice-président de la Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée.

, député LR de la 3e circonscription, est à la fois maire de la Garde, vice-président du conseil départemental et vice-président de la Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée. Cécile MUSCHOTTI, députée REM de la 2e circonscription, pourra rester membre du Conseil municipal de la Garde.

En Vaucluse : les deux députés LR et le député d’Extrême droite cumulards

Les députés Les Républicains et le député d’Extrême droite élus en Vaucluse devront choisir dans leurs mandats respectifs.

Jean-Claude BOUCHET , député LR de la 2e circonscription, est également maire de Cavaillon et vice-président de la communauté de communes Lubéron Monts de Vaucluse.

, député LR de la 2e circonscription, est également maire de Cavaillon et vice-président de la communauté de communes Lubéron Monts de Vaucluse. Julien AUBERT , député LR de la 5e circonscription, est aussi vice-président du conseil régional de PACA.

, député LR de la 5e circonscription, est aussi vice-président du conseil régional de PACA. Jacques BOMPARD, député EXD de la 4e circonscription, est à la fois maire d'Orange et vice-président de la communauté de communes des Pays de Rhône et Ouvèze.

Deux députés REM de PACA ont des missions auprès du gouvernement

Deux députés la République en marche de PACA ont des missions auprès du gouvernement.