Législatives : les duels attendus au second tour en PACA

La République en marche et le Modem sont arrivés en tête dans 33 des 42 circonscriptions de PACA à l'issue du premier tour des législatives ce dimanche 11 juin. Découvrez tous les candidats du second tour dans les duels des circonscriptions de la région.

Les candidats de la République en marche et du Modem seront présents dans 41 des 42 duels de la région PACA lors du second tour, dimanche 18 juin. Seule dans la 5e circonscription des Alpes-Maritimes, le mouvement de la majorité présidentielle ne sera pas présent, ce sera un duel Les Républicains face au Front national.

Dans les Alpes-de-Haute-Provence

1re circonscription : Delphine BAGARRY (REM) 34,22% - Odile BRUN (FN) 17,70%

2e circonscription : Christophe CASTANER (REM) 44,04% - Léo WALTER (FI) 16,55%

Dans les Hautes-Alpes

1re circonscription : Pascale BOYER (REM) 31,93% - Catherine ASSO (LR) 14,09%

2e circonscription : Joël GIRAUD (REM) 44,26% - Arnaud MURGIA (DVD) 12,97%

Dans les Alpes-Maritimes

Les candidats de la République en marche et du Modem seront présents dans huit des neufs duels du département. Ils seront face à des candidats Les Républicains dans cinq circonscriptions, face au Front national dans trois et le dernier duel opposera Les Républicains au Front national.

1re circonscription : Eric CIOTTI (LR) 35,00% - Caroline REVERSO-MEINIETTI (REM) 32,35%

2e circonscription : Loïc DOMBREVAL (REM) 35,34% - Jérôme COCHET (FN) 22,55%

3e circonscription : Cédric ROUSSEL (REM) 31,91% - Philippe VARDON (FN) 21,25%

4e circonscription : Alexandra VALETTA ARDISSON (REM) 28,23% - Olivier BETTATI (FN) 23,36%

5e circonscription : Marine BRENIER (LR) 28,97% - Chantal AGNELY (FN) 23,37%

6e circonscription : Nathalie AUDIN (MDM) 33,04% - Laurence TRASTOUR-ISNART (LR) 27,45%

7e circonscription : Eric PAUGET (LR) 32,20% - Khaled BEN ABDERRAHMANE (REM) 32,08%

8e circonscription : Philippe BUERCH (REM) 31,21% - Bernard BROCHAND (LR) 30,43%

9e circonscription : Dominique FILLEBEEN (REM) 34,50% - Michèle TABAROT (LR) 29,25%

Dans les Bouches-du-Rhône

Les candidats de la République en marche et du Modem seront présents dans les 16 duels du département. Dans sept circonscriptions, ils seront en ballottage face à des candidats Les Républicains, dans six face au Front national. Enfin, deux duels opposeront les candidats REM et La France Insoumise et un seul face-à-face entre REM et le Parti communiste français.

1re circonscription : Pascal CHAMASSIAN (REM) 29,43% - Valérie BOYER (LR) 24,68%

2e circonscription : Claire PITOLLAT (REM) 36,49% - Dominique TIAN (LR) 25,22%

3e circonscription : Stéphane RAVIER (FN) 30,84% - Alexandra LOUIS (REM) 24,89%

4e circonscription : Jean-Luc MÉLENCHON (FI) 34,31% - Corinne VERSINI (REM) 22,66%

5e circonscription : Cathy RACON-BOUZON (REM) 29,00% - Hendrik DAVI (FI) 18,98%

6e circonscription : Eléonore LEPRETTRE (MDM) 33,15% - Guy TEISSIER (LR) 25,70%

7e circonscription : Sophie GRECH (FN) 23,06% - Saïd AHAMADA (REM) 19,86%

8e circonscription : Jean-Marc ZULESI (REM) 34,25% - Antoine BAUDINO (FN) 23,86%

9e circonscription : Sylvie BRUNET (MDM) 30,74% - Bernard DEFLESSELLES (LR) 23,77%

10e circonscription : François-Michel LAMBERT (REM) 32,47% - Laurent JACOBELLI (FN) 21,88%

11e circonscription : Mohamed LAQHILA (MDM) 35,21% - Christian KERT (LR) 19,53%

12e circonscription : Eric DIARD (LR) 24,65% - Camille BAL (REM) 23,67%

13e circonscription : Pierre DHARRÉVILLE (COM) 29,31% - Magali SIREROLS (REM) 23,95%

14e circonscription : Anne-Laurence PETEL (REM) 37,18% - Stéphane PAOLI (LR) 16,81%

15e circonscription : Nathalie FARRO (REM) 30,75% - Bernard REYNÈS (LR) 26,02%

16e circonscription : Valérie LAUPIES (FN) 28,43% - Monica MICHEL (REM) 27,00%

Dans le Var

Dans le département, les candidats de la République en marche et du Modem seront présents dans les huit duels du département. Ils s'opposeront aux candidats Front national dans six circonscriptions et affronteront Les Républicains dans deux.

1re circonscription : Elisabeth CHANTRIEUX (REM) 31,80% - Geneviève LEVY (LR) 25,51%

2e circonscription : Cécile MUSCHOTTI (REM) 33,71% - Rachel ROUSSEL (FN) 23,42%

3e circonscription : Alexandre ZAPOLSKY (REM) 33,91% - Jean-Louis MASSON (LR) 23,20%

4e circonscription : Sereine MAUBORGNE (REM) 32,30% - Philippe LOTTIAUX (FN) 24,76%

5e circonscription : Philippe MICHEL-KLEISBAUER (MDM) 28,58% - Gilles LONGO (FN) 25,55%

6e circonscription : Valérie GOMEZ-BASSAC (REM) 34,21% - Jérôme RIVIERE (FN) 25,77%

7e circonscription : Emilie GUEREL (REM) 31,55% - Frédéric BOCCALETTI (FN) 23,86%

8e circonscription : Fabien MATRAS (REM) 32,62% - Pierre JUGY (FN) 23,86%

En Vaucluse

Les candidats de la République en marche et du Modem seront présents dans les cinq duels du département. Ils seront opposés aux Républicains dans deux circonscriptions, au Front national dans deux autres circonscriptions et à l'extrême droite dans une.

1re circonscription : Jean-François CESARINI (REM) 30,09% - Anne-Sophie RIGAULT (FN) 23,01%

2e circonscription : Sonia STRAPELIAS (REM) 29,51% - Jean-Claude BOUCHET (LR) 22,60%

3e circonscription : Brune POIRSON (REM) 32,07% - Hervé DE LÉPINAU (FN) 31,81%

4e circonscription : Carole NORMANI (REM) 25,26% - Jacques BOMPARD (EXD) 19,14%

5e circonscription : Jean VIARD (REM) 33,30% - Julien AUBERT (LR) 20,96%

