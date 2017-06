Législatives : les duels du second tour dans le Gard en en Lozère

Comme dans le reste du pays et de la région Occitanie, le Gard et la Lozère ont vu déferler une vague Macron sur leurs terres. Les candidats de la République en Marche ou du Modem seront présents dans toutes les circonscriptions dimanche prochain au second tour des législatives.

Dans le Gard

Dans les six circonscriptions du Gard, le second tour se jouera entre la majorité présidentielle et le Front national. Dans la deuxième, le député sortant FN Gilbert Collard devance d'une très courte tête (48 voix) Marie Sara, ancienne torera et candidate Modem.

1re circonscription : Françoise DUMAS (REM) 28,43% - Yoann GILLET (FN) 28,09%

: Françoise DUMAS (REM) 28,43% - Yoann GILLET (FN) 28,09% 2e circonscription : Gilbert COLLARD (FN) 32,27% - MARIE SARA (MDM) 32,16%

: Gilbert COLLARD (FN) 32,27% - MARIE SARA (MDM) 32,16% 3e circonscription : Anthony CELLIER (REM) 33,93% - Monique TEZENAS DU MONTCEL (FN) 22,88%

: Anthony CELLIER (REM) 33,93% - Monique TEZENAS DU MONTCEL (FN) 22,88% 4e circonscription : Annie CHAPELIER (REM) 24,41% - Brigitte ROULLAUD (FN) 21,44%

: Annie CHAPELIER (REM) 24,41% - Brigitte ROULLAUD (FN) 21,44% 5e circonscription : Olivier GAILLARD (REM) 32,76% - Daniela DE VIDO (FN) 19%

: Olivier GAILLARD (REM) 32,76% - Daniela DE VIDO (FN) 19% 6e circonscription : Philippe BERTA (REM) 33,52% - Laurence GARDET (FN) 21,74%

En Lozère

Dans l'unique circonscription de Lozère, le député sortant Les Républicains Pierre Morel-A-L'Huissier, en ballottage très favorable, sera opposé au candidat de la République en Marche Francis Palombi au second tour.

1re circonscription : Pierre MOREL A L'HUISSIER (LR) 30,91% - Francis PALOMBI (REM) 21,66%

