Législatives : les enjeux dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres

Qui pour succéder à la socialiste Geneviève Gaillard dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres ? Ils sont 12 sont sur les rangs. C'est la circonscription dans laquelle il y a le plus de candidats dans le département.

Equation inédite dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres. A gauche d'abord, Geneviève Gaillard, la député sortante, a apporté son soutien à Alain Piveteau, son suppléant, ex-PS qui se présente sous l'étiquette Champ Libre et non pas à la socialiste Elodie Truong désignés par les militants PS. "Je crois que nous avons à respecter ce vote et les électeurs qui attendent la présence de socialiste parce que nous incarnons une gauche responsable, progressiste. Oui c'est compliqué de ne pas avoir le soutien de la députée sortante mais le plus important c'est le soutien de cette famille politique".

Du côté de Champ Libre, Alain Piveteau estime que "plutôt que de chercher à jouer la carte d'un seul parti contre les autres, créons quelque chose qui soit au dessus de cela et qui rassemblent ceux qui pensent tous la même chose sur la transition énergétique, les politiques sociales, le changement crée de nouvelles formes d'actions politiques plus citoyennes".

République en Marche et France Insoumise : capitaliser sur les bons scores de la présidentielle

La démarche au-delà des partis est aussi défendue par le candidat de la République en Marche, Guillaume Chiche, 31 ans, originaire de Niort, il travaille dans une société de logistique urbaine à Rungis. "Tous le bagages de compétences et de savoirs-faire que j'ai accumulé sur mon parcours, je le dois à ce territoire". Une première campagne express reconnaît le candidat. Son objectif : "convaincre les habitants du sens de ma candidature et du sens que pourrait donner une majorité parlementaire au quinquennat du président de la République". Emmanuel Macron qui a réalisé de bons scores dans cette circonscription et notamment à Niort avec plus de 32% des voix au 1er tour.

Lui aussi a fait de bons résultats dans la zone : Jean-Luc Mélenchon est arrivé 2e sur la circonscription, comme sur le département. Nathalie Seguin, la candidate de France Insoumise, espère poursuivre la dynamique. "Nous seuls sommes capables d'inverser la tendance de représenter une véritable alternative qui redonne aux gens le goût du bonheur", explique-t-elle.

Divisions à droite

Dans l'accord entre les Républicains et l'UDI, la 1ère cironscription a été réservée aux centristes. Le maire de Niort Jérôme Baloge n'y allant pas, non cumul des mandats oblige, c'est Marc Thébault, son 1er adjoint qui est candidat. Il se dit prêt "à soutenir les réformes indispensables dans une majorité parlementaire ouverte, élargie, plurielle et rassemblée". Et insiste sur son ancrage local : "Je suis totalement enraciné dans le territoire de la 1ère circonscription, je n'ai pas besoin de GPS pour circuler en Gâtine ou dans le Niortais".

A cause de cet accord LR-UDI Coralie Dénoues, pressentie côté Républicains, n'a pas été investie. Mais la conseillère départementale a décidé de se présenter malgré tout sans étiquette . Ses points fort ? "Le renouveau que j'incarne et la connaissance du terrain".

A la droite de la droite, pas non plus d'union. Cédric Charlier représente Debout la France, Cyril Giraud le Siel, parti souverainiste. Pour le Front national c'est Martine Gendry, elle reconnait que la tache n'est pas simple : "on sait que dans notre circonscription le Front national n'a jamais fait des gros scores, on espère que les habitants et vons se dire on est la seule vraie opposition au programme d'Emmanuel Macron".

Sont également candidat sur cette 1ère cirsoncription Joseph Abi Nader pour l'UPR, Maryse Vallée pour Lutte Ouvrière et Tristan Pélissier sans étiquette