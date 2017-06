Législatives : les enjeux dans la 2ème circonscription de la Vienne

C'est la circonscription du Poitou qui compte le plus de candidats : la 2ème circonscription de la Vienne compte 15 prétendants au siège de député. Il est occupé depuis 2007 par Catherine Coutelle, qui ne se représente pas.

Ils sont 15 candidats sur la ligne de départ des élections législatives dans la 2ème circonscription de la Vienne, pour les élections législatives. Ce qui fait de cette circonscription la plus fournie en nombre de prétendants pour le siège de député. Tous les bords politiques sont divisés. Cette circonscription regroupe une partie de Poitiers, ainsi que les cantons de La Villedieu du Clain, Vivonne et Vouillé.

La gauche part divisée

Depuis 2007, ce siège est occupé par Catherine Coutelle (PS), qui ne se représente pas. Elle apporte son soutien au jeune candidat de La République En Marche, Sacha Houlié. Et pas à la représentante socialiste, Patricia Persico, qui a pourtant remporté la primaire de son parti.

A leur gauche, les divisions sont fortes : le candidat de la France Insoumise, Frédéric Abrachkoff espère profiter de l'élan autour de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle pour se démarquer. Mais la gauche de la gauche est aussi représentée par Christian Michot pour le PCF, et François Barère pour Lutte Ouvrière. Les électeurs écologistes pourront eux choisir entre Yoann Magneron (Avenir Collectif / EELV) et l'indépendant Cyril Rousseau (Mouvement 100%).

Dissidence à droite

A droite, plusieurs concurrents veulent se partager le gâteau. Olivier Chartier, battu au second tour en 2012, est investi par Les Républicains - UDI, mais il doit composer avec la candidature dissidente de Marie-Dolorès Prost, qui a soutenu François Fillon à la primaire pour la présidentielle.

Quatre candidats eurosceptiques

Cette circonscription compte aussi plusieurs candidats eurosceptiques. A commencer par le parti du "Frexit", l'UPR, avec Nicolas Laurenceau. Il faut y ajouter les trois mouvements d'extrême-droite : le Front National, qui a investi Pascale Bordin ; Debout la France, dont les couleurs sont portées par Jeanine Mazzoleni-Moyse, et encore plus extrémiste, le parti SIEL (Souveraineté, Identité et Liberté) qui se lance pour la première fois avec Marie-Aline De Mascureau.

A noter aussi sur cette circonscription la présence d'une candidate du mouvement Ma Voix, Céline Bousquet et d'une représentante du Parti du Vote Blanc, Magali Delamour.