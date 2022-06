Législatives 2022 : les enjeux dans le Morbihan

Il y a six sièges de députés à pourvoir dans le Morbihan. En 2017, LREM a fait une razzia, mais cinq ans plus tard, rien n'est joué pour la majorité présidentielle dans le département. Thomas Frinault, politologue, analyse les enjeux pour France Bleu Armorique

Avant le premier tour de scrutin des législatives, ce dimanche 12 juin, Thomas Frinault, maître de conférences en science politique à l'Université de Rennes 2 fait le tour des enjeux dans le département du Morbihan où quatre députés sur six ont choisi de se représenter.

"Un combat en macronie dans la circonscription de Lorient"

Thomas Frinault : " La situation est intéressante à observer dans la circonscription de Lorient où il y a dissidence. On peut parler d'un combat en macronie. La candidate issue de la gauche, Liliane Métayer, proche de Jean-Yves Le Drian, et officiellement investie par la majorité présidentielle, affronte le maire de Ploemeur et Vice-président du conseil départemental du Morbihan, Ronan Loas, probablement plus connu sur le territoire que Lysiane Métayer. Or, Ronan Loas est aussi le référent en Bretagne du parti Horizons, d'Édouard Philippe. Cette candidature est donc en contradiction avec les accords nationaux. Il y a d'ailleurs eu un communiqué de la majorité présidentielle avec toutes ses forces pour réaffirmer que tous ceux qui n'ont pas été investis et qui se revendiquent de la majorité présidentielle sont des usurpateurs.

La situation dans cette circonscription est révélatrice de ce qui se passe au sein de la majorité présidentielle en Bretagne. Il y a des parrains historique en Bretagne, on pense à Richard Ferrand, et à Jean-Yves Le Drian, qui sont issus de la gauche et qui n'ont sans doute pas envie de laisser tout le terrain libre au centre droit. ils veulent aussi défendre des proches, à Lorient, comme à Brest. "

"Un duel au centre à Vannes"

Thomas Frinault : "Dans cette circonscription de Vannes, le député sortant Hervé Pellois, ancien socialiste rallié à la majorité présidentielle, ne se représente pas. Vannes est une ville qui est restée au centre droit aux élections municipales avec David Robo. Mais Vannes est aussi une ville qui accorde ses suffrages à la majorité présidentielle. Il y aura donc un duel au centre à Vannes, qui sera intéressant à observer."