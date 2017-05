Législatives : les enjeux sur la 2e circonscription des Deux-Sèvres

Huit candidats se présentent dans la 2e circonscription des Deux-Sèvres pour les prochaines élections législatives. Parmi eux, la députée socialiste sortante Delphine Batho.

La 2e circonscription des Deux-Sèvres a plusieurs particularités : C'est la plus grande des trois circonscriptions du département, elle va de la Gâtine au Marais poitevin en passant par le Mellois. 2664 km² ! C'est aussi celle où il y a aussi le moins de candidats, ils sont huit. Et puis, c'est la seule où la députée sortante se représente. La socialiste Delphine Batho brigue un 3e mandat.

Delphine Batho veut "inscrire son action dans la majorité présidentielle"

Delphine Batho a succédé dans cette circonscription à Ségolène Royal en 2007.

Elle n'a pas soutenu Emmanuel Macron au 1er tour mais la députée sortante dit vouloir inscrire son action dans la majorité présidentielle. "Je veux donner sa chance à ce qu'Emmanuel Macron veut essayer et je veux le faire en restant moi-même, en portant dans la majorité présidentielle des convictions pour la solidarité, l'écologie, faire avancer des dossiers là où les décisions se prennent", explique celle qui se présente comme "une femme de gauche dont la candidature dépasse largement les frontières des anciens partis". Mais "ça ne veut pas dire tout approuver". Delphine Batho cite le CETA, l'accord de libre-échange entre l'UE et le Canada ou bien l'utilisation d'ordonnances pour réformer le code du travail.

Le patron du Front national dans les Deux-Sèvres candidat

Dans cette circonscription plutôt rurale, Emmanuel Macron l'a emporté le 7 mai dernier avec 69% des voix. Au 1er tour il est arrivé en tête devant Jean-Luc Mélenchon (20,4%) et Marine Le Pen (19,8%). Le Front national qui a investi comme candidat Jean-Romée Charbonneau, le patron du parti dans le département. Aux législatives de 2012, il s'était présenté sur la 3e circonscription. "La zone, je la connais depuis 25 ans", précise le candidat pour qui le Front national "sera le prochain leader de l'opposition".

En Marche, France Insoumise et LR-UDI revendiquent le renouvellement

Il y a aussi de nouveaux visages. A commencer par celui de la candidate de la république en Marche, Christine Heintz, principale de collège de 56 ans pour qui l'inexpérience en politique n'est pas un problème : "J'e me positionne en arrivant de la société civile, en ayant un métier. Je suis totalement neuve, je n'ai d'ascenseur à renvoyer à personne. Mais je ne parlerai pas du passé, je ne vais parler que de l'avenir". Et d'ajouter qu'il faut bien une première campagne.

Yannick Maillou, enseignant de 44 ans et candidat de la France Insoumise parle d'un besoin de renouvellement ressenti sur le terrain. Il reconnait que Delphine Batho "est assidue à l'assemblée nationale et fait souvent des interventions. Mais c'est peut-être le moment de tourner la page de l'ère Royal-Batho". Au regard du positionnement de la députée sortante, il appelle "les vrais militants socialistes qui ont voté pour Benoit Hamon à se reporter sur ma candidature".

La candidate LR-UDI Séverine Vachon, 36 ans, vice-présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres chargée de l'environnement et adjointe au maire de Beauvoir-sur-Niort revendique aussi le "renouvellement des têtes et des pratiques. Avec mon suppléant, nous sommes les plus jeunes avec quand même la chance de connaître les dossiers".

EELV, Lutte Ouvrière et l'UPR présentent également des candidats

Laurence Réau, candidate EELV se présente elle pour la première fois avec "un projet global de l'écologie, un projet de société qui comprend la transition énergétique, l'alimentation et la santé, le transport. On veut valoriser le transport ferroviaire et notamment la voie Thouars-Niort".

Nicole Poupinot, pour Lutte ouvrière trouve "alarmant le discours d'Emmanuel Macron qui à peine arriver dit voilà j'attaque le code du travail et j'y vais franco".

Sylvie Clément pour l'UPR est également candidate sur cette 2e circonscription.