Législatives : les enjeux dans la 3e circonscription des Deux-Sèvres

Après deux mandats, le député socialiste sortant Jean Grellier laisse son fauteuil. Ils sont 10 à vouloir lui succéder dans cette 3e circonscription des Deux-Sèvres, celle du nord du département.

Comme dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres, dans la 3e, le député socialiste sortant, Jean Grellier, ne se représente pas. 10 candidats sont sur les rangs pour lui succéder, à commencer par le socialiste Marc Bonneau, collaborateur parlementaire, également élu à la ville de Bressuire. A 27 ans, il estime que son âge est "un atout car la période aspire au renouvellement. Et en même temps dans ma candidature, renouvellement n'est pas égal à impréparation. Avec l'expérience que j'ai eu avec Jean Grellier, avec mon implication dans collectivité, j'ai la capacité à être directement opérationnel".

Jean-Marie Fiévet, sapeur-pompier de 52 ans et candidat de la République en Marche reconnait lui qu'il ne fait de la politique que depuis quelques semaines. "C'est compliqué, c'est certain mais on apprend très vite. Dès qu'on rentre chez soi, on travaille sur les dossiers. On se donne à fond et on y croit", lance le candidat encouragé par l'accueil des citoyens sur le terrain, "ils aiment ce côté renouveau complet, que l'on a jamais fait de politique avant, que l'on arrive pas des filières".

Comme ailleurs dans le département, Emmanuel Macron était arrivé en tête au premier tour de la présidentielle dans cette circonscription avec 25,4% des voix.

Les Républicains, le Front national et la France Insoumise veulent tirer leur épingle du jeu

La 3e circonscription des Deux-Sèvres est historiquement plutôt ancrée à droite. D'ailleurs c'est la seule des Deux-Sèvres dans laquelle François Fillon est arrivé 2e le 23 avril dernier avec 22,5% des voix. Véronique Schaaf-Gauthier est candidate pour Les Républicains. Ancienne sous-préfète de Bressuire, elle dit vouloir travailler de façon constructive à l'Assemblée tout en apportant ses idée, par exemple "le programme de la droite et du centre est en faveur du pouvoir d'achat... Je ne me sens pas en décalage parce que je représente la droite et le centre", explique la candidate LR qui insiste aussi sur sa "connaissance du terrain et des institutions".

Dans cette circonscription le Front national avec Lucie Chaumeron, conseillère régionale, compte peser. Marine Le Pen a réalisé plus de 20% des voix au 1er tour de la présidentielle et le FN est arrivé en tête dans plusieurs petites communes lors du second tour. "La population a envie de changement, que l'on traite les problèmes locaux, les entreprises, la ruralité, tout le monde a envie de vivre mieux", insiste la candidate. Un dissident du Front national, David Robin, se présente lui sous les couleurs du Siel, le parti souverainiste.

La France Insoumise a investi Philippe Cochard, infirmier à l'hôpital Nord Deux-Sèvres et élu à Thouars. Il met l'accent sur l'un des points forts du programme l'avenir en commun : "des réunions tous les mois dans la circonscription pour débattre en amont des projets de loi avant d'aller en discuter à l'Assemblée nationale"

Les autres candidats sur la 3e circonscription des Deux-Sèvres sont Armelle Boivin pour Europe Ecologie les Verts, Valérie Mormiche pour l'UPR, Ludovic Szotowski pour Lutte Ouvrière et Marie Poujade pour Debout la France.