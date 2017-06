Législatives : les résultats du 2nd tour dans la Manche

C'est le second tour des élections législatives 2017 ce dimanche. Retrouvez le taux de participation et les résultats de ce second tour dans les quatre circonscriptions de la Manche avec France Bleu Cotentin.

Ce dimanche 18 juin, pour le second tour des élections législatives, suivez les résultats au fur et à mesure du dépouillement dans les quatre circonscriptions de la Manche. Au premier tour, le département normand a été largement touché - comme partout en France - par le "raz-de-marée" des candidats de La République en Marche.

A 17h, pour ce second tour des législatives, la participation est en nette baisse par rapport au 1er tour. Elle est de 38,3% contre 45,3 il y a une semaine.

3 infos pour résumer :

Les candidats En Marche sont présents au second tour dans toutes les circonscriptions manchoises. Ainsi, pour ce second tour dans la Manche, on compte trois duels entre des candidats REM et des candidats LR et - plus rare - un duel entre un candidat REM et une candidate Majorité présidentielle.

La circonscription de Cherbourg (la 4e) qui était jusqu'alors tenue par Bernard Cazeneuve, ex-Premier ministre, n'a pas réussi aux socialistes. Leur candidat a été éliminé avec 13% des voix au premier tour.

La participation a connu une forte baisse dans la Manche par rapport au dernier scrutin. Dans le département, un peu plus d'un électeur sur deux s'est rendu dans l'isoloir. Au total, 52,4% des électeurs se sont déplacés dans les urnes contre 59,52% en 2012.

