Législatives : les résultats du 2nd tour dans le Calvados et l'Orne

Qui est élu député chez vous ? Découvrez les résultats du second tour des élections législatives dans les circonscriptions de l'Orne et du Calvados.

Après un premier tour qui a vu passer dans le Calvados et l'Orne la "vague" des bulletins La République en Marche, quels seront les résultats du second tour des législatives ? Qui seront les députés du Calvados et de l'Orne ? Suivez les résultats du second tour des élections législatives au fur et à mesure du dépouillement dans les bureaux de vote ce dimanche 18 juin.

Première information : une participation en baisse. A 17h, elle est est de 34,5% dans le Calvados (contre 40,65% à la même heure au premier tour). Dans l'Orne, la participation est de 38,44 % (contre 45,21% à la même heure au 1er tour).

3 infos pour résumer :

Parmi les nouvelles têtes en lice pour ce second tour des législatives, à Caen Est, le grand public connaît sans doute Eric Halphen, ancien juge anti-corruption. Face à lui, la socialiste Laurence Dumont, figure locale de la gauche, députée de cette 2e circonscription du Calvados depuis dix ans et vice-présidente de l'Assemblée nationale.

Dans l'Orne, les duels sont serrés, qu'il s'agisse d'affrontements REM-LR ou DVG-LR comme à Alençon entre le sortant divers-gauche Joaquim Pueyo et la candidate UDI Christine Roimier.

Comme à l'échelle nationale, La République en Marche a obtenu des résultats très élevés au premier tour dans le Calvados et ce au détriment de députés sortants de gauche. Clotilde Valter (PS), ancienne ministre, et Isabelle Attard (Divers gauche), ont été éliminées.

Calvados : qui sont les nouveaux députés ?

1re circonscription (Caen Ouest) : Fabrice Le Vigoureux (REM) - Sonia de La Provôté (UDI)

2e circonscription (Caen Est) : Eric Halphen (REM) - Laurence Dumont (PS)

3e circonscription (Lisieux - Falaise) : Florence Lehericy (MoDem - REM) - Sébastien Leclerc (LR - UDI)

4e circonscription (Honfleur - Ouistreham) : Christophe Blanchet (MoDem - REM) - Nicole Ameline (LR - UDI)

5e circonscription (Bessin / Côte de Nacre) : Bertrand Bouyx (REM) - Cédric Nouvelot (LR - UDI)

6e circonscription (Vire / Evrecy) : Alain Tourret (REM) - Jean-Philippe Roy (FN)

Orne : qui sont les nouveaux députés ?