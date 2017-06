Législatives - Le second tour en Occitanie

Les Français sont appelés aux urnes ce dimanche au second tour des élections législatives pour renouveler l'Assemblée nationale. Dans les 13 départements d'Occitanie, 49 sièges de députés sont à pourvoir. Retrouvez la participation, les estimations dès 20h et les résultats officiels dans la région.

En 2012, une vague rose avait balayé les anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : 42 des 49 sièges de députés dans l'actuelle région Occitanie étaient tenus par les socialistes et leurs alliés. Cinq ans plus tard, les cartes sont totalement redistribuées...

Le 2nd tour dans le Gard et en Lozère

Second tour des #législatives. Participation nettement en baisse à midi dans le #Gard: 19,25% contre 22,38% au premier tour. — FranceBleuGardLozère (@bleugardlozere) June 18, 2017

Législatives, second tour. Les électeurs de #Lozère plus mobilisés à midi que lors du premier tour: 26,15% de participation contre 24,48%. — FranceBleuGardLozère (@bleugardlozere) June 18, 2017

Le 2nd tour dans l'Hérault

#Législatives - 2nd tour : Participation en baisse à 12h dans l'Hérault via @bleuherault https://t.co/vCF5SFYyce — France Bleu Hérault (@bleuherault) June 18, 2017

Le 2nd tour en Haute-Garonne et à Toulouse

Le taux de participation en #HauteGaronne à 12h pour le #2ndtour des #législatives2017 est de 21.77%. C'était 23.5% au 1er tour. #Toulouse pic.twitter.com/fRQEsbr4ZE — France Bleu Toulouse (@Bleu_Toulouse) June 18, 2017

Le 2nd tour dans les Pyrénées-Orientales

#legislatives2017 Taux de participation ds les PO à 12h : 20.97 % pic.twitter.com/q333bmuEGF — Préfet 66 (@Prefet66) June 18, 2017

