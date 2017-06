Législatives : les résultats du 2nd tour en PACA.

Le second tour des élections législatives a lieu ce dimanche 18 juin 2017 pour élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. La PACA rassemble 42 circonscriptions. Retrouvez la participation, les premières estimations et tous les résultats dans la région.

Après l’élection du président de la République en mai dernier, second tour des législatives ce dimanche 18 juin pour élire les 577 députés et constituer la nouvelle Assemblée nationale. Les six départements de PACA comptent 42 circonscriptions.

Les résultats seront renseignés à partir de 20h après les validations du ministère de l'Intérieur.

Les résultats du 2nd tour dans les Alpes-de-Haute-Provence

Les résultats du 2nd tour dans les Hautes-Alpes

Les résultats du 2nd tour dans les Alpes-Maritimes

Les résultats du 2nd tour dans les Bouches-du-Rhône

Les résultats du 2nd tour dans le Var

Les résultats du 2nd tour en Vaucluse

VIDÉO - Les élections législatives, comment ça marche ?

Les résultats des législatives 2012 en PACA

À l’issue des législatives de 2012 en région PACA, la droite était sortie majoritaire avec 25 sièges sur 42 pour Les Républicains (UMP) et l’UDI. À gauche, le Parti socialiste et le Parti radical de gauche avaient obtenu 13 circonscriptions. Le Front national et l’Extrême droite avaient remporté un siège chacun, tout comme les Verts et le Front de gauche.

