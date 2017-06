Législatives : participation en forte baisse pour le second tour en Seine-Maritime et dans l'Eure

Pour le second tour des élections législatives, la participation est à nouveau en forte baisse en Seine-Maritime et dans l'Eure. Découvrez les résultats de ce second tour commune par commune, circonscription par circonscription avec France Bleu Normandie.

Comme au premier tour, le second tour des élections législatives a été marqué ce dimanche par une forte abstention en Normandie. A 17h, 33.89% des électeurs seino-marins s'étaient déplacés contre 50.60% à la même heure en 2012. Le département de l'Eure n'est pas épargné non plus puisque seuls 37.76% des votants ont glissé un bulletin dans l'urne à 17h : ils étaient 49.06% il y a cinq ans.

Cette tendance était déjà perceptible à la mi-journée puisqu'à 12h, il n'y avait que 16.02% de participation contre 22.87% à la même heure en 2012. Pour l'Eure, la baisse de participation est un peu moins importante à cette heure-là puisque 19.83% des électeurs avaient fait le déplacement contre 22.67% il y a cinq ans.

La Seine-Maritime et l'Eure n'ont pas été épargnées au premier tour des élections législatives par le "raz-de-marée" En Marche. Retrouvez au fil de la soirée tous les résultats, circonscription par circonscription, au fur et à mesure du dépouillement.

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire s'est qualifié dans sa circonscription de l'Eure et ça lui permet d'espérer conserver sa place au gouvernement. Au 2nd tour, il affronte la candidate FN Fabienne Delacour.

A Rouen, la socialiste Valérie Fourneyron, ancienne ministre, ex-maire de la ville, est en ballottage défavorable face au candidat de La République En Marche, Damien Adam. Plusieurs députés sortants socialistes ont été sortis dès le premier tour, ce qui peut paraître étonnant dans un fief du PS comme la Seine-Maritime.

Dans l'Eure comme en Seine-Maritime, une vague de bulletins "La République En Marche" a permis à de nombreux candidats REM de se qualifier pour le second tour. Dans l'Eure, les cinq circonscriptions assistent à un duel FN-REM.

Au premier tour, comme partout en France, les Normands ont été peu nombreux à se déplacer aux urnes.

Les résultats du 1er tour en Seine-Maritime et dans l'Eure © Radio France - Eric Turpin

Le résultat près de chez vous

Seine-Maritime : qui sont les élus ? (résultats à partir de 20h)

1re circonscription : Valérie Fourneyron (PS) - Damien Adam (REM)

2e circonscription : Françoise Guégot (LR) - Annie Vidal (REM)

3e circonscription : Hubert Wulfranc (PC) - Cyrille Grenot (REM)

4e circonscription : Sira Sylla (REM) - Nicolas Goury (FN)

5e circonscription : Christophe Bouillon (PS) - Jean Delalandre (LR)

6e circonscription : Sébastien Jumel (PC) - Philippe Dufour (REM)

7e circonscription : Agnès Firmin le Bodo (LR) - Antoine Siffert du (Parti radical de gauche)

8e circonscription : Jean-Paul Lecoq (PC) - Béatrice Delamotte (REM)

9e circonscription : Stéphanie Kerbarh (REM) - Geneviève Salvisberg (FN)

10e circonscription : Xavier Batut (REM) - Stacy Blondel (FN)

Eure : qui sont les élus ?