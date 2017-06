Législatives Morbihan, la Droite veut reconquérir la 4 ème circonscription

Ils sont 11 candidats à se présenter dans la 4 ème circonscription du Morbihan. Historiquement classée à droite, elle a élu en 2012 un député, Paul Molac, soutenu par le Parti Socialiste, Europe Ecologie Les Verts et l'UDB. La Droite veut reconquérir ce siège

Paul Molac se représente cette année sous l'étiquette "La République en Marche". Il espère profiter de l'élan de la Présidentielle : au second tour, le 7 mai dernier, Emmanuel Macron avait rassemblé plus de 66 % des suffrages dans la circonscription.

Il y a donc un défi à relever pour Marie Hélène Herry, enseignante et maire de Saint Malo de Beignon, qui se présente sous l'étiquette "Les Républicains". Cette filloniste, veut dit elle, "sortir de cette Présidentielle, un peu particulière" et trouver des voix chez les abstentionnistes et les électeurs qui ont voté blanc le 7 mai.

La 4 ème circonscription (en bleu foncé) couvre tout l'est du département, de Ploërmel à La Roche-Bernard © Radio France - Mikaël Roparz

Dans ce territoire rural, le Front National avec la conseillère régionale Agnès Richard croit en ses chances. Elle est de la Trinité Porhoët, une petite commune du nord du Morbihan, où Marine Le Pen est venue tenir un meeting dans une exploitation agricole. Mais un ex- FN, Jean Paul Félix, peut empêcher la candidate frontiste de faire le plein des voix à l'extrème droite.

Les autres candidats de la 4 ème circonscription : Jean Louis Amisse, Lutte Ouvrière. Christine Rault, UPR. Cécile Buchet, La France Insoumise. Nathalie Landriau Berhault, Europe Ecologie Les Verts. David Cabas, Debout La France. Bernard Huet, sous l'étiquette "Libéral". France Savelli, Divers Ecologiste.