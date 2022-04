Législatives : pour les Insoumis des Deux-Sèvres, "l'union est plus que nécessaire"

"Une union est possible et souhaitable", estime François Charron, chef de file de l'Union populaire sur la 1ère circonscription des Deux-Sèvres. Dans le département, les Insoumis sont en contact avec les autres forces de gauche dans la perspective des élections législatives des 12 et 19 juin : PC, NPA, PS, EELV, Génération.s "mais on laisse les négociations se dérouler au niveau national".

L'objectif est clair : "289 députés !", lance Axel Urbain, chef de file sur la 3e circonscription, dans le nord Deux-Sèvres. "Il faut qu'on évite l'échec du premier tour. On veut imposer une cohabitation à Emmanuel Macron", insiste François Charron.

Si on n'a pas de contre-pouvoir à Emmanuel Macron, ça va être terrible - Christine Antoine, chef de file de l'Union populaire sur la 2e circonscription

Christine Antoine, chef de file sur la 2e circonscription estime aussi que "l'union est plus que nécessaire. Mais il y a des points sur lesquels on ne pourra pas revenir : le Smic à 1400 euros, la retraite à 60 ans... l'objectif ce n'est pas d'être élu, c'est d'être élu pour mettre en place des changements".

Sur cette circonscription, la députée sortante Delphine Batho n'a pas attendu le résultat des discussions, annonçant sa candidature ce jeudi. "C'est de bonne guerre, pour essayer de passer peut-être en force. Nous on attend avant de donner le nom définitif de nos candidats que les négociations aient eu lieu. Un tout petit peu de patience ça aurait été pas mal. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de méthode", commente Christine Antoine.

"L'union est un combat. C'est ce qu'il y a de plus dur alors prenons notre temps", conclut François Charron.