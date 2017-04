Législatives PS : Arnaud Catherine présente sa suppléante dans la 4e circonscription de la Manche

Arnaud Catherine candidat PS aux législatives dans le Cotentin sur la 4e circonscription de la Manche a présenté hier sa suppléante.

Roselyne Hellé est donc la suppléante d'Arnaud Catherine dans le Cotentin sur la 4e circonscription de la Manche pour les 11 et 18 juin prochain. Un binôme qui succède au tandem Bernard Cazeneuve/Geneviève Gosselin-Fleury. Roselyne Hellé est une mère de famille de 4 enfants, professeur de sport à la retraite, elle habite Gonneville. A 56 ans elle oeuvre depuis sa jeunesse au sein d'associations. Notamment caritative comme l'épicerie sociale de Tourlaville. Cette militante active au PS, encartée, a déjà été élue sur un mandat à Tourlaville et deux mandats à Gonneville. Mais elle n'a jamais eu de responsabilités. Incertitude et de taille pour ces législatives : la possible présence d'un candidat d'En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron. Ce dernier assure pouvoir présenter un candidat dans chaque circonscription.

Je suis socialiste et je le reste...

Elus et militants PS du Cotentin © Radio France - katia lautrou

Pour Roselyne Hellé il faut continuer sur la ligne du parti socialiste : "je suis toujours optimiste, je me battrais pour que les idées de gauche soient mises en avant. C'est la défense du social, des choses pour lesquelles je milite en permanence et je les retrouve au parti socialiste. Emmanuel Macron a eu une orientation différente...Tout est respectable mais moi je suis à gauche et socialiste et je soutiens pour la présidentielle Benoît Hamon.Même si j'aurais aimé un rassemblement à gauche. "

De son côté Arnaud Catherine affirme que son binôme avec Roselyne Hellé a une cohérence et est représentatif du territoire "urbain/rural, homme/femme, actif/ retraité".