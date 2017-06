Législatives : qui est Bérangère Poletti, nouvelle députée (LR - UDI) de la 1ère circonscription des Ardennes ?

Bérangère Poletti, (Les républicains - UDI) a été élue ce dimanche députée de la 1ère circonscription des Ardennes avec 69,68% des suffrages, en battant Jean-Pierre Morali (La république En Marche) au second tour des élections législatives 2017.

Bérangère POLETTI (Les Républicains - UDI) est réélue pour un nouveau mandat dans la 1ère circonscription des Ardennes en dominant de près de 10.000 voix son opposant Jean-Pierre Morali (LREM).

Née le 14 octobre 1959 (57 ans) à Biencourt-sur-Orge (Meuse).

Députée sortante, elle a été membre du conseil municipal de Charleville-Mézières (RPR) de 1995 à 2002, vice-présidente du conseil régional de Champagne Ardenne de 1998 à 2004, puis membre du conseil régional de Champagne Ardenne de 2004 à 2015. Le 8 janvier 2016, elle est nommée secrétaire générale adjointe des Républicains, chargée des fédérations professionnelles. En septembre 2016, Bérengère Poletti est nommée porte parole des Républicains.

En 2011, elle avait déposé une proposition de loi permettant un meilleur accès à la contraception notamment pour les mineurs, et à l'IVG. En 2014, elle déposait une proposition de loi pour renforcer le contrôle des arrêts de maladie et réintroduire la journée de carence dans la fonction publique ; et elle rédige un rapport sur les emplois à domicile