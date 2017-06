Législatives : qui est Bruno Fuchs, le nouveau député REM de la 6e circonscription du Haut-Rhin ?

Bruno Fuchs (REM) a été élu dimanche nouveau député de la 6e circonscription du Haut-Rhin avec 64% des voix à l'issue du second tour des élections législatives.

Bruno Fuchs (REM) est le nouveau député de la 6e circonscription du Haut-Rhin (Mulhouse-Illzach). Il a recueilli 64,16% des voix dimanche au second tour des élections législatives et devance ainsi Sylvain Marcelli, candidat Front national (35,84%).

Né à Colmar, Bruno Fuchs, âgé de 58 ans, est un ancien journaliste de TF1 et de La Cinquième. Il est aujourd'hui patron d'une agence de communication à Paris et au Maroc. Il a adhéré au mouvement En Marche ! en septembre 2016. Il a été membre de la Gauche moderne de Jean-Marie Bockel, dont il est assez proche... et dont il est aussi un très lointain cousin ! Bruno Fuchs est le fils de Jean-Paul Fuchs, qui a été député UDF de Colmar pendant 18 ans.