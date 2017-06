Législatives : qui est Bruno Questel, le nouveau député En Marche de la 4e circonscription de l'Eure ?

Bruno Questel, candidat de La République En Marche, a été élu ce dimanche 18 juin député de la 4e circonscription de l'Eure avec 60.51% des voix face à Doris Perreaux, la candidate FN, au second tour des élections législatives 2017.

Bruno Questel en résumé :

La République En Marche

4e circonscription de l'Eure

50 ans, maire de Grand Bourgtheroulde depuis 2002

Avocat de formation, il a travaillé plusieurs années à l'Assemblée et au Sénat.

"Ce n'est pas la girouette qui tourne c'est le vent", disait Edgar Faure. Alors on dira que Bruno Questel lit bien les prévisions météo. Maire de Grand Bourgtheroulde depuis 2002 il était le suppléant du député socialiste sortant François Loncle. Après sept mandats, François Loncle pense avoir trouvé son successeur, non sans causer des remous chez les socialistes de l'Eure. Bruno Questel est en effet un ancien du Parti radical de gauche (PRG) et avait soutenu Arnaud Montebourg à la primaire du Parti socialiste, avant donc de trouver plein de qualités à Emmanuel Macron. Et d'adhérer à En Marche en avril. Âgé de 50 ans, Bruno Questel avocat de formation, est un professionnel de la politique qui a travaillé plusieurs années à l'Assemblée et au Sénat. Localement, il s'oppose notamment au projet de contournement est de Rouen.