Législatives : qui est Christophe Blanchet, le nouveau député MoDem - REM Deauville - Honfleur ?

Christophe Blanchet (MoDem - Rem) a été élu dimanche député de la circonscription de la circonscription Deauville- Honfleur, avec 55.82 % des voix, en battant Nicole Ameline (LR - UDI), au second tour des élections législatives 2017.

Christophe Blanchet, nouveau député de la circonscription Deauville - Honfleur

Âgé de 44 ans, il est l’un des fils d’une famille très connue dans la région pour être propriétaire de casinos, de restaurants, de boîtes de nuit que détenaient ses parents Jean-Louis et Liliane. Modem, il a déclaré sa candidature il y a 18 mois. A commencé à sillonner sa circonscription et a rejoint en Marche et a été investi. Adjoint au maire de Merville-Franceville sur la côte normande. Elu, il bat Nicole Ameline, députée depuis 1991, ancienne ministre et suppléante de Michel d’Ornano