Législatives : qui est Coralie Dubost, nouvelle députée de la 3e circonscription de l'Hérault ?

Coralie Dubost (REM) a été élue ce dimanche députée de la 3e circonscription de l'Hérault avec 60,45% des voix face à Stéphane Vidal (FN).

Coralie Dubost

La République En Marche

3e circonscription de l'Hérault

34 ans

Juriste

Première expérience politique, précédents engagements dans la vie associative

Novice en politique, mais aujourd'hui dans les petits papiers de Macron

Son engagement politique commence avec Emmanuel Macron début 2016. C'est tout frais mais Coralie Dubost se met "en marche" dès le premier jour et depuis, elle avance vite.

Première apparition publique en octobre dernier sur la scène du Zénith à Montpellier pour le meeting de son candidat. Elle prend la parole, à l'aise déjà, séduisante, un brin exaltée. Bref du Macron tout craché.

Fille d'enseignants, née à Montpellier, multi-diplomée en droit, elle a été cadre sup dans les ressources humaines, spécialisé en gestion des conflits... Ça peut servir en politique. Peut-être un lien aussi avec la capoeira, ce sport de combat qu'elle aime parce que dit elle, "on retient les coups".

Célibataire, sans enfant, elle reconnait qu'elle fume trop avec la campagne. Pas le temps d'autre chose. Elle a quitté son boulot en décembre dernier, engagement politique oblige. Mais le résultat est là.

Coralie Dubost, inconnue il y a un an reçoit aujourd'hui des textos du Président. Une ascension fulgurante qui ne l'effraie sans doute pas. L'un de ses livres référence "Sur les traces de Nive" d'Erri de Luca, est une rencontre avec la première femme qui a gravi les 14 sommets les plus hauts monde. À plus de 8.000 mètres.

