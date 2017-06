Législatives : qui est Eric Girardin, le nouveau député (LREM) de la 3e circonscription de la Marne ?

Eric Girardin (La République En Marche) a été élu ce dimanche députée de la 2e circonscription de la Marne avec 59,97% des suffrages, en battant Baptiste Philippo (Front National) au second tour des élections législatives 2017.

Eric GIRARDIN (La République En Marche) a été élu ce dimanche 18 juin député de la 3e circonscription de la Marne en dominant Baptiste Philippo, du Front National.

Né le 12 février 1962 (55 ans) à Sézanne (Marne), Eric Girardin habite à Villers-Allerand. Il est marié et père de deux enfants. Entrepreneur spécialisé dans la transmission d'entreprises, il est économiste de formation, et a été banquier et assureur. Il est également vice-président du Champagne Châlons Reims Basket (CCRB), le club de basket marnais qui évolue en Pro A. Sa famille a une exploitation viticole.

Novice en politique. Il participait à sa 1ère élection. Désireux de se consacrer à 100% à sa nouvelle activité, il devrait démissionner de son poste au CCRB.