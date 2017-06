Législatives : qui est Frédérique Tuffnell, la nouvelle députée de Rochefort et de l'Aunis ?

Frédérique Tuffnell, La République en Marche, a été élue dimanche députée de la 2ème circonscription de Charente-Maritime, celle de Rochefort et de l'Aunis (Surgères, Aytré, Marans), avec 57% des suffrages, en battant Syvlie Marcilly, Les Républicains, au second tour des élections législatives.

Frédérique Tuffnell a passé toute sa carrière à la Caisse des dépôts. Elle a ainsi travaillé sur le développement territorial et les finances locales. Elle a travaillé 10 ans en Bretagne (sur l'économie mixte) et elle a terminé sa carrière à Bordeaux (pour travailler sur l'activité bancaire des professions juridiques et des acteurs publics locaux sur la Nouvelle Aquitaine).

Engagée aussi dans le secteur associatif humanitaire en Inde. Elle est bilingue anglais.

BIO EXPRESS