Législatives : qui est Jacques Savatier, le nouveau député LREM de la 1re circonscription de la Vienne ?

Jacques Savatier, LREM, a été élu dimanche député de la 1re circonscription de la Vienne avec 60% des suffrages en battant Céline Cuvillier, de la France insoumise au second tour des élections législatives 2017.

Retraité depuis avril 2016, Jacques Savatier, originaire de Fontenay-le-Comte, mais vivant dans la Vienne depuis 1978, a passé un tiers de sa vie professionnelle dans le service d'Etat, comme en préfecture, un tiers dans les collectivités locales (dans le département de la Vienne, où il a travaillé avec René Monory et Jean-Pierre Raffarin), et tiers dans le privé, comme cadre du groupe La Poste.

C'est là qu'il a rencontré Emmanuel Macron. Le jeune ministre de l'Economie l'impressionne. Les deux hommes ont la même façon de faire. "Mes amis me disent que je suis l'archétype du candidat Macroniste. Que Macron et moi, c'est la même méthode", relève le candidat La République en Marche.

A savoir : l'efficacité, doublée d'un certain pragmatisme. Il s'agit, selon lui, de trouver des solutions positives et justes, par le dialogue et l'équilibre.

Bio express