Législatives : qui est Jean-François Césarini, nouveau député REM de la 1re circonscription de Vaucluse ?

Jean François Césarini (La République en marche) a été élu dimanche député de la 1re circonscription de Vaucluse avec 58,09% des suffrages. Il a battu Anne-Sophie Rigault (Front national) au second tour des élections législatives 2017.

Le candidat La République en marche était en ballottage favorable à l’issue du premier tour des législatives face à Anne-Sophie Rigault, candidate Front national. Au second tour ce dimanche 18 juin, Jean-François Césarini est élu député de la 1re circonscription de Vaucluse avec 58,09% des voix.

Jean-François Césarini

La République en marche (REM)

1re circonscription de Vaucluse

46 ans

Profession : des études de philosophie le mèneront jusqu'à être thésard sur l'œuvre de Kierkegaard et le Nouveau testament. Il reprend ensuite les affaires familiales dans le domaine de de l'immobilier commercial.

Vie politique

En parallèle de son activité professionnelle, il a été 12 ans bénévole puis responsable de centre pour une association caritative. Il a créé une antenne vauclusienne du cercle de réflexion Terra Nova. Dans ce cadre, il participe à l'élaboration d'un écosystème accompagnant des startup liées au monde de la culture et du patrimoine : la French tech culture.

Bibliographie

C'est le premier député de Vaucluse élu à l’hôpital. Jean-François Césarini a été opéré ce weekend d'une appendicite à Avignon. Le nouveau député avait été candidat aux municipales en 2008 sur la liste de Michèle Fournier Armand, la députée PS sortante qui ne se représente pas.

À 46 ans, celui qui avait fondé Terra Nova en Vaucluse, le laboratoire de pensée du PS avait aussi animé les courants d'idées autour de Dominique Strauss Kahn et Pierre Moscovici. Jean-François Césarini s'était auparvant investi auprès des restos du cœur puis dans la french tech, l'association qui soutient les créateurs du numérique.

Jean-François Césarini a également travaillé sur la réforme des calendriers des festivals In et off d'Avignon. Le nouveau député est aussi dans l'immobilier. il achète des fonds de commerce qu'il loue ensuite mais avant d'être le référent d'En marche, Jean-François Césarini est un diplômé de philosophie. Docteur en philo, mais ça ne soigne pas l'appendicite.